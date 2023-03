Torna su Canale 5 il serale di ‘Amici’ di Maria De Filippi

Torna stasera in prima serata su Canale 5 il serale di ‘Amici’ di Maria De Filippi. Giunge alla 22ma edizione la scuola dello spettacolo più importante della televisione italiana, che cambia l’ordine dei fattori ma l’obiettivo rimane lo stesso: coltivare il talento nel canto e nel ballo dando ai ragazzi la possibilità di trasformare i loro sogni in realtà. Sono 15 i talenti in gara per la vittoria: Aaron, Angelina, Cricca, Federica, NDG, Piccolo G, Wax (cantanti); Alessio, Gianmarco, Isobel, Maddalena, Mattia, Megan Ria, Ramon, Samu (ballerini). Quest’anno a giudicare le loro esibizioni durante la fase serale del programma una giuria d’eccezione composta da Cristiano Malgioglio, paroliere e cantante che da oltre 50 anni arricchisce con il suo estro la scena musicale e televisiva italiana; Giuseppe Giofrè ballerino di fama mondiale che ha calcato i più importanti palchi insieme a star internazionali del calibro di Jennifer Lopez, Taylor Swift, Ariana Grande e Camilla Cabello, e Michele Bravi, cantautore e attore che vanta numerose certificazioni platino e oro e due straordinarie partecipazioni al Festival di Sanremo. Super ospiti della prima puntata Pio e Amedeo il duo comico che da anni diverte e appassiona il pubblico italiano torna sul palco di #Amici22. La piccola storia di questa edizione narra: nel primo appuntamento di domenica 18 settembre 2022, a tenere a battesimo e consegnare le maglie agli allievi della nuova edizione sono stati: Roberto Saviano, Gianmarco Tamberi, Alessia Marcuzzi, Can Yaman, Christian De Sica, Pio e Amedeo, Peppe Vessicchio, Leonardo Pieraccioni e Salvatore Esposito.