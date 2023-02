Torna Sud Reporter, da Taisia Raio lo scrittore De Giovanni e de Magistris

Torna la nuova puntata di Sud Reporter su Campi Flegrei tv con una grande novità: ora il canale del digitale è il numero 99.

Stasera politica, attualità, cronaca, cultura e calcio. Questi i temi principali di stasera per la nuova puntata di Sud Reporter su Campi Flegrei Tv, condotta da Taisia Raio e in studio Giuseppe Manzo, in onda ogni giovedì alle 21 (e in replica la domenica sempre alle 21) sul canale 99 digitale terrestre per chi vive in Campania, in streaming su www.tvcampiflegrei.it o sulle pagine Facebook delle testate dove viene trasmesso in diretta.

Ad aprire la puntata sarà il portavoce nazionale di Unione Popolare Luigi de Magistris ospite in studio: i temi della politica nazionale e il suo attacco all’attuale sindaco Gaetano Manfredi.

Ospite in studio anche il portavoce del Movimento di lotta Disoccupati 7 novembre Eduardo Sorge: la vertenza per il lavoro e le tensioni con le istituzioni locali.

In collegamento lo scrittore Maurizio De Giovanni che parlerà del suo nuovo libro e anche del Napoli che dà spettacolo in Italia e in Europa. Sempre sul Napoli collegamento con il radiocronista Carmine Martino che con la sua voce racconta le emozioni degli azzurri.

Poi le rubriche. #MyPod – ll podcast impertinente sulle parole del presidente del Senato Ignazio La Russa e per #dilloasudreporter interviene Franco Di Mauro della rete No Box al Vomero contro il progetto di box auto privati interrati sul quartiere collinare.

La trasmissione Sud Reporter, nata da un’idea di Giuseppe Manzo e Taisia Raio, è in sinergia con Campi Flegrei Tv.