Torna Sud&Nord – Villa Nitti accorcia le distanze: istituzioni e imprese si confrontano sul Passaggio di fase

Dal 24 al 26 giugno torna Sud&Nord – Villa Nitti accorcia le distanze, l’appuntamento organizzato da #Merita e @FondazioneNitti (con Regione Basilicata e Cdp come partner istituzionali) che si svolge a Villa Nitti ad Acquafredda di Maratea. All’iniziativa parteciperanno rappresentanti delle istituzioni, dell’impresa, del lavoro, dell’università e della cultura, per ragionare sull’incerto “Passaggio di fase” che stiamo vivendo e sul difficile crocevia euromediterraneo, dove il nostro Paese può e deve giocare con il suo Mezzogiorno il ruolo di ponte dell’Europa verso il Sud e l’Est del mondo.

“Pensiamo che dalla ripresa italiana e dallo sviluppo del Mezzogiorno – si legge in una nota di presentazione dell’evento – passi la strada affinché la Ue possa giocare un ruolo attivo nella costruzione di un nuovo ordine internazionale dopo la crisi della pandemia e la frattura della guerra. Ma sappiamo anche che quella ripresa e quello sviluppo richiedono di fare i conti con le posizioni di rendita che frenano impresa, lavoro, impegno civile. E pensiamo che la politica per il Mezzogiorno vada impostata su una visione nazionale, non localistica, perché riteniamo che la crescita del Sud sia condizione necessaria per la crescita dell’Italia nel suo insieme e, al tempo stesso, che il Sud abbia bisogno della crescita del Centro-Nord”.

Hanno assicurato la loro presenza alla tre giorni il Commissario europeo all’Economia Paolo Gentiloni, i ministri Patrizio Bianchi, Mara Carfagna, Luigi Di Maio, Maria Stella Gelmini ed Enrico Giovannini, i sottosegretari alla Presidenza del Consiglio Enzo Amendola e Bruno Tabacci, il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, i sindaci di Napoli e di Milano Gaetano Manfredi e Beppe Sala. Quella di Maratea sarà anche l’occasione per ascoltare e interloquire con tanti protagonisti dell’economia e della società civile che si alterneranno durante i 14 panel previsti.Quest’anno sarà possibile seguire anche in presenza prenotandosi all’indirizzo della segreteria organizzativa Fondazione Nitti: segreteria@fondazionefsnitti.it (i posti sono limitati).

Sarà comunque possibile seguire l’appuntamento sui canali social della Fondazione, e sul sito dedicato all’evento sud-nord.it.

Di seguitoil link per scaricare il programma e il link per iscrivervi all’evento Facebook per rimanere aggiornati sulla programmazione.