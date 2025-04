Torna Tattoo Expo: dal 30 maggio al 1° giugno alla Mostra d’Oltremare 430 artisti da tutto il mondo

Napoli vanta da sempre una vivace scena del tatuaggio, caratterizzata da artisti talentuosi e stili unici, che riflettono la cultura, la storia e le tradizioni locali, rendendo la città un importante centro per gli appassionati di body art, che anche quest’anno partecipano dal 30 maggio al 1° giugno alla “Napoli Tattoo Expo”, alla Mostra d’Oltremare (Piazzale Tecchio, 52). Nel padiglione 10 del polo fieristico sono 430 i tatuatori provenienti da tutto il mondo, pronti a far risuonare il ronzio delle macchinette per imprimere l’inchiostro sulla pelle. Una galleria di tutti gli stili, con una particolare attenzione a quello del momento, il “chicano“, alla presenza dei migliori tatuatori di livello internazionale. Un evento per tutti, con musica, graffiti e buon cibo anche nello spazio antistante “Giardino dei Cedri”.

“Siamo felici di poter confermare anche quest’anno la convention di Napoli – dichiarano gli organizzatori Daniele Sannino e Gabriele Incoronato – puntando alla connessione tra l’internazionalità e la tradizione del nostro popolo, con l’intento di portare ancora di più Napoli nel mondo”. Intanto sono aperte le prevendite per i biglietti e gli abbonamenti alla convention sul circuito CiaoTickets.