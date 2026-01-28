Torna “Ted Lasso”, la quarta stagione in estate su Apple tv

Milano, 28 gen. (askanews) – “Ted Lasso” sta per tornare. Apple tv ha annunciato l’arrivo della quarta stagione della serie con protagonista, oltre che produttore esecutivo, Jason Sudeikis.

La nuova stagione vedrà l’allenatore sui generis Ted Lasso di ritorno a Richmond per affrontare un’altra sfida: guidare una squadra di calcio femminile di seconda divisione.

Gli episodi sono attualmente in produzione e arriveranno sulla piattaforma in estate. Dalle prime immagini diffuse, vengono confermati tutti i principali protagonisti delle stagioni precedenti, tra cui la vincitrice dell’Emmy Hannah Waddingham, Juno Temple, il vincitore dell’Emmy Brett Goldstein, Brendan Hunt e Jeremy Swift.

Fra le new entry della quarta stagione Tanya Reynolds, Jude Mack, Faye Marsey, Rex Hayes, Aisling Sharkey, Abbie Hern e Grant Feely.

Dopo il suo debutto su Apple TV, “Ted Lasso” è diventata la commedia più nominata agli Emmy nella stagione d’esordio, conquistando anche due Emmy consecutivi come Miglior Serie Comica per le sue prime due stagioni.