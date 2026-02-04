Torna Telefisco, l’appuntamento annuale con gli esperti del Sole 24 Ore sulle principali novità fiscali

Domani, giovedì 5 febbraio, a partire dalle ore 9, torna Telefisco, l’evento digitale del Sole 24 Ore dedicato all’analisi e all’approfondimento delle principali novità fiscali, punto di riferimento per professionisti, imprese e operatori del settore. L’appuntamento offrirà una panoramica completa sulle misure introdotte dalla Legge di Bilancio e sugli interventi della riforma fiscale, oltre che sugli adempimenti che accompagneranno contribuenti, professionisti e aziende nel 2026.

Al centro dei lavori, fra i tanti temi, le novità su Irpef e Iva, la rottamazione delle cartelle, le disposizioni per imprese e lavoratori autonomi, i bonus edilizi e il concordato preventivo, con l’obiettivo di fornire chiarimenti, risposte ai dubbi applicativi e indicazioni concrete sugli adempimenti. Apriranno i lavori Federico Silvestri, Amministratore Delegato Gruppo Il Sole 24 ORE, e Fabio Tamburini, Direttore Il Sole 24 Ore.

Tra i protagonisti della giornata Maurizio Leo, viceministro dell’Economia e delle Finanze, Vincenzo Carbone, Direttore dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, Elbano De Nuccio, Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, e Rosario De Luca, Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro.

Nel corso del convegno arriveranno le risposte dell’Agenzia delle Entrate, della Guardia di Finanza, e del Ministero delle Economie e delle Finanze. A questi chiarimenti si aggiungeranno le relazioni degli esperti del Sole 24 Ore.

Telefisco si conferma così un’occasione unica di aggiornamento e confronto diretto con gli esperti del Sole 24 Ore, grazie anche alla possibilità di porre domande e ricevere risposte qualificate.

Due le formule di partecipazione: Telefisco Base, gratuito previa registrazione entro le ore 18 del 4 febbraio 2026 su https://ecommerce-static.ilsole24ore.com/landing/telefisco/, consente di seguire i lavori in diretta, di avere crediti formativi per gli Ordini accreditati e di inviare quesiti al forum L’Esperto Risponde.

La seconda formula a pagamento Telefisco Advanced permette, previa registrazione, di seguire la diretta, di accedere alla differita dell’evento del 5 febbraio, di ottenere la dispensa con le relazioni e di partecipare a 12 sessioni formative di Master Telefisco, il percorso del Sole 24 Ore pensato per accompagnare professionisti e aziende negli adempimenti della prima parte dell’anno.

Oltre alla modalità digitale, sarà possibile partecipare in presenza nelle sedi che aderiranno. Tutte le modalità di partecipazione consentono di beneficiare di crediti formativi.

Telefisco 2026 è realizzato in collaborazione con il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Main partner di Telefisco è AUDI. Official partner sono Aruba.it e EY. Event partner sono Unipol, Fiscozen, Istituto Nazionale Tributaristi e OPEN Dot Com.