Torna Vasco con ‘Se ti potessi dire’ e prepara un’estate di festival

Roma, 21 ott. (Adnkronos) – “Ottobre è il mese della mia ultima nuova canzone! Non vedo l’ora che l’ascoltiate”. Lo scrive Vasco Rossi sui suoi social annunciando il suo ultimo brano, ‘Se ti potessi dire’, in uscita il 25 ottobre. La canzone sarà accompagnata da un video di Pepsy Romanoff, il regista che lo segue e lo racconta per immagini da quattro anni. Da oggi, intanto, il brano è disponibile in PreSave su Spotify, PreAdd su Apple Music e PreOrder su iTunes.

In attesa che la nuova canzone venga scoperta dalle radio, l’artista dialoga con i suoi followers (ha superato il milione su Instagram) e mescola le carte anticipando l’uscita, il 6 dicembre, del doppio album/dvd del Record dei 6 concerti a San Siro di questa estate, ‘Vnsl2019’. Non solo: è in arrivo, a fine novembre, nei cinema il film che racchiude immagini suoni e parole di due anni del ‘Re degli Stadi’, trionfatore dell’estate per due anni consecutivi con i ‘Non Stop Live’ 2018 e 2019, complessivamente 18 concerti e oltre 900.000 persone dal sud al nord della penisola.

Anticipazioni ‘abusive’, come ama dire Vasco, anche sul fronte concerti: l’anno prossimo pausa dagli stadi e spazio ai ‘Vascononstopfestival 2020′, che dovrebbe portare il rocker di Zocca nei maggiori festival estivi della penisola. Confermata la partenza da Firenze Rocks, si aggiunge ora Imola. Un gran bel ritorno all’autodromo, il primo, dal 1998.