Torna VitignoItalia, Napoli celebra i 20 anni del Salone dei vini e dei territori vitivinicoli italiani

E’ il grande ritorno di VitignoItalia: Napoli si prepara a celebrare i vent’anni del Salone dei Vini e dei Territori Vitivinicoli Italiani, un compleanno importante per quello che è riconosciuto come uno dei grandi eventi del panorama enologico nazionale. E lo fa in grande stile, con oltre 200 cantine e una qualificata selezione di realtà vitivinicole da tutto il Paese che si daranno appuntamento da domenica 17 a martedì 19 maggio alla Stazione Marittima di Napoli sul Molo Angioino. Un viaggio nel Pianeta Vino con un percorso enologico che vedrà protagonista più di 2000 etichette, tra produzioni territoriali e le denominazioni più rappresentative dello Stivale, offrendo uno spaccato completo della biodiversità dell’enologia tricolore. Ad affiancare i banchi d’assaggio un calendario di contenuti studiati appositamente per questa speciale occasione, tra verticali esclusive, incontri con i principali player del settore e la presenza di buyer dall’Europa e dal mondo.

“Mai come quest’anno VitignoItalia si fa portabandiera dell’eccellenza enologica nazionale – racconta Maurizio Teti, direttore di VitignoItalia -. A vent’anni dalla sua nascita, rinnoviamo la stessa missione ovvero raccontare il vino come espressione autentica del suo territorio, stimolando da un lato il contatto diretto tra aziende e consumatori e dall’altro creando occasioni concrete di dialogo con il trade. Per questa edizione abbiamo pensato a un programma di incontri ancora più ampio e articolato, per valorizzare l’aspetto sensoriale della degustazione e al tempo stesso riflettere sui cambiamenti strutturali che stanno attraversando il comparto. Un traguardo reso possibile dal supporto pluriennale dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania che desidero ringraziare insieme all’Ice per il contributo determinante nel percorso di internazionalizzazione dell’evento.”

A rendere ancora più strategica questa edizione sarà infatti la presenza di 30 buyer internazionali provenienti da oltre 15 Paesi tra cui: Germania, Repubblica Ceca, Spagna, Francia, Danimarca, Ungheria, Polonia, Svezia, fino al Giappone e Stati Uniti, coinvolti grazie alla rinnovata partnership con Ice (Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane) che, come ogni anno, aprirà il dialogo con i principali mercati esteri. Un’occasione concreta di networking e sviluppo commerciale che non si fermerà alla tre giorni ma proseguirà anche post manifestazione, mercoledì 20 maggio, con il press tour quest’anno incentrato nelle zone enologiche dell’Irpinia e del Sannio.

Come di consueto, accanto a un parterre di grandi vini campani, VitignoItalia affiancherà le più importanti realtà enologiche di tutta la Penisola, dal Chianti al Consorzio Tutela Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore passando per la Doc Friuli fino alla Sicilia. Fondamentale per l’edizione del ventennale sarà il supporto dei neo main sponsor della manifestazione BPER Banca ed Espresso, azienda napoletana leader nell’ambito della torrefazione, e dei partner istituzionali, tra cui la Camera di commercio Irpinia Sannio e Feampa (Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura) che contribuiscono a consolidare il ruolo di VitignoItalia come piattaforma di riferimento per la promozione del vino italiano.