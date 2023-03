Tornano a Pompei gli Incontri di Valore di Nicola Ruocco, primo appuntamento con Stefania Craxi

Riparte giovedì 13 aprile con Stefania Craxi la kermesse “Gli Incontri di Valore” giunta alla sua IV edizione lanciata e condotta da Nicola Ruocco. Teatro dell’iniziativa sempre l’hotel Habita79 di Pompei. Tra gli incontri in programma quelli con il regista Enrico Vanzina, il ministro Carlo Nordio, il giornalista Alessandro Barbano.

Il programma del nuovo ciclo di appuntamenti (che ha per slogan “Costruire valore, condividendo valori“) sarà presentato dallo stesso Nicola Ruocco martedì 4 aprile all’Hotel Habita 79. A seguire vi sarà l’inaugurazione della mostra delll’artista Maurizio L’altrella, (in collaborazione con la Ticinese Art Gallery).