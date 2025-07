Tornano gli Incontri di Valore, Paolo Borzacchiello e Chiara Francini i prossimi ospiti di Nicola Ruocco

“Gli Incontri di Valore”, la rassegna letteraria fondata e diretta a Pompei da Nicola Ruocco, dopo una breve pausa di 2 settimane, va al giro di boa della sua ottava edizione, ospitando altri due grandissimi nomi, entrambi “eccezionali fuori programma” a cui ci ha abituato Ruocco: venerdì 25 luglio giungerà Paolo Borzacchiello, uno dei massimi esperti di intelligenza linguistica e studioso di divulgazione ed interazioni umane. Già ospite nella rassegna con due dei suoi precedenti libri, e seguitissimo scrittore, questa volta presenterà il nuovissimo “Instant Persuasion” edito da Gribaudo. Lunedì 4 agosto toccherà alla bellissima e nota conduttrice e scrittrice Chiara Francini col suo nuovo bestseller “Le querce non fanno limoni”, edito da Rizzoli.

“Instant persuasion” di Borzacchiello è un libro che non solo fornisce tecniche immediate da applicare, ma permette di sviluppare un approccio strategico alla persuasione, trasformandola in una competenza fondamentale per la vostra crescita personale e professionale. Perché la persuasione non è magia, è scienza. E, con il giusto metodo, può diventare la vostra risorsa più potente. “Le querce non fanno limoni” di Chiara Francini è invece un romanzo epico, intimo e corale che attraversa cinquant’anni di storia italiana, tra la Seconda guerra mondiale e gli anni di piombo. Una storia di Resistenza, di passioni, di famiglie scucite e ricucite, di lotte che lasciano cicatrici, ma anche la forza di stare in piedi.

“Gli Incontri di Valore ritornano varcando il giro di boa di questa loro ottava edizione, con tre nuovi grandi Ospiti, che ringrazio affettuosamente – commenta Nicola Ruocco –. Dopo Perillo, apprezzata e talentuosa firma del Mattino, ho l’onore di ospitare due grandi nomi. Borzacchiello, personalità straordinaria, mio caro amico, ha tantissimo ogni volta da insegnarci e prevedo una serata pienissima di pubblico; è prezioso averlo nella rassegna per gli importanti messaggi di cui ci fa dono. Infine Chiara Francini, altra personalità straordinaria che ho fortemente voluto; ognuno di noi ricorda credo ancora bene il suo bellissimo monologo sulle donne a Sanremo 2023. Non resta che goderci, prima magari delle nostre tanto attese ferie, altri tre grandi imperdibili ospiti, che arricchiranno ognuno di noi, non solo con i loro libri, ma soprattutto con i loro messaggi valoriali ed esperienze”. Nicola Ruocco, patron della rassegna, tiene poi a sottolineare: “Signori, parliamo degli Ospiti rispettivamente n. 115 e 116 della rassegna, in appena tre anni e mezzo”.

Appuntamento quindi i giorni 25 luglio e 4 agosto, nella Sala Convegni dell’Hotel Habita79 in Pompei. L’ingresso è libero su prenotazione, fino ad esaurimento posti. L’ottava edizione continuerà poi con altri ospiti da fine agosto a fine settembre.