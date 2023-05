Tornano gli Urban Days Piaggio

ROMA (ITALPRESS) – Ripartono gli Urban Days Piaggio, con una serie di promozioni straordinarie dedicate a chi desidera acquistare uno scooter della gamma Piaggio. I vantaggi, per tutto il mese di maggio, coinvolgono la gamma ruota alta, con soluzioni adatte a qualsiasi esigenza, includendo Piaggio Liberty, lo scooter entry level che offre eleganza, leggerezza e facilità di guida, Piaggio Medley – ricchissimo nell’allestimento e con l’ampio vano sottosella in grado di ospitare due caschi integrali – e Piaggio Beverly, il crossover perfetta sintesi tra un ruota alta sportivo e un lussuoso GT. Promozioni attive anche sulla rinnovata gamma Piaggio MP3. Fino al 31 maggio, acquistare uno dei best seller della mobilità urbana firmata Piaggio è ancora più facile, grazie agli speciali piani di finanziamento con “Formula Zero Pensieri”. In aggiunta, è proposto un vantaggio cliente pari a 500 Euro sui modelli della gamma Piaggio Beverly e di 300 Euro sulla gamma Piaggio Medley.

