Tornano i Concerti d’autunno, rassegna organizzata dalla Chiesa Evangelica Luterana

Prende il via il 2 ottobre la XXVIII edizione dei Concerti d’autunno rassegna ad ingresso gratuito che viene organizzata dalla Comunità Evangelica Luterana di Napoli nella sua chiesa in via Carlo Poerio. Una rassegna molto seguita a Napoli che quest’anno si caratterizzerà, anche nel solco lasciato dalla sua ideatrice Luciana Renzetti, per la presenza di tanti giovani talenti. Ad aprire la serie di appuntamenti che, come da tradizione, saranno dieci, ci sarà il 2 ottobre il Stefan Iordachi (violoncello) di appena 15 anni e la mamma Raluca Cimpoi Iordachi. Grande curiosità c’è per Stefan che si è già imposto all’attenzione di pubblico e critica a livello internazionale. Il Duo suonerà musiche di Pietro Locatelli, Robert Schumann, Franz Schubert, Gaspar Cassado.

La rassegna proseguirà il 9 ottobre con il duo Francesco Stefanelli (violoncello) e Nicola Pantani (pianoforte); a seguire, il 16 ottobre, ci sarà il duo Alexander Parfitt (violoncello) e Lorenzo Traverso (pianoforte); il 23 ottobre arriverà il duo Anna Fiore e Carlo Martiniello (pianoforte); il 30 ottobre il Trio costituito dai fratelli Davide De Feo (clarinetto), Alessandro De Feo (violoncello), e Gabriele De Feo (pianoforte).

Il 6 novembre sarà la volta di Alther duo composto da Eleonora Testa e Francesco Maria Navelli; il 13 novembre si ascolterà il Trio composto da Federica Tranzillo (violino), Martina Tranzillo (violoncello) e Lorenzo Pascucci (pianoforte); il 20 novembre sarà la volta del pianista Antonino Caracò.

Gli ultimi appuntamenti in programma sono due serate speciali: una il 27 novembre dedicata, come da tradizione al Concorso letterario “Una piazza, un racconto”, XXVI edizione, in cui verranno presentati i racconti vincitori del concorso i cui partecipanti arrivano da tutta italia. E l’11 dicembre “Un viaggio chiamato Amore” un’altra serata dedicata alle parole oltre che alla musica in cui Corrado Oddi leggerà alcuni testi di Dante Alighieri, Dino Campana, Franco Battiato, Tommaso da Celano San Francesco d’Assisi accompagnato dal Trio Cardoso composto da Massimiliano De Foglio, Alessandro Giancola, Guido Ottombrino.

L’ingresso ai concerti è gratuito, l’orario d’inizio è alle ore 20,30