Tornano i Me Contro Te, in arrivo il nuovo film “Operazione Spie”

Rilasciato il teaser trailer, Sofì e Luì contro i Malvagi

Roma, 21 mar. (askanews) – I Me Contro Te, Luì e Sofì, personaggi amati dai bambini, hanno rilasciato in anteprima sui loro profili ufficiali il teaser trailer del loro nuovo film, “Me Contro Te Il Film – Operazione Spie”. Diretto ancora da Gianluca Leuzzi, il sesto capitolo della saga cinematografica sarà nelle sale a partire da sabato primo giugno (distribuito da Warner Bros. Pictures).L’armonia del Pianeta è minacciata dall’Alleanza dei Malvagi: il Signor S., Perfidia, Viperiana e Serpe hanno convinto il mondo intero che Sofì e Luì sono terribili criminali e solo loro, i Malvagi, sono i buoni che possono salvare l’umanità dalla loro cattiveria. I Me Contro Te, insieme ai loro amici, dovranno trovare un modo per riportare l’armonia nel mondo.Da un soggetto di Luigi Calagna e Sofia Scalia, “Me Contro Te Il Film – Operazione Spie” è scritto da Emanuela Canonico, Andrea Boin, Luigi Calagna, Sofia Scalia e Gianluca Leuzzi.