Tornano i sabati dello Screening della Asl Napoli 1 Centro

Sabato 5 ottobre partono nuovamente a Napoli i sabati dello Screening. Gli operatori sanitari del Distretto Sanitario di Base 32, saranno a disposizione dei cittadini dalle ore 9.00 alle ore 18.00 presso il Parco Fratelli De Filippo a Ponticelli per garantire salute. Verranno erogate, per chi lo vorrà, visite specialistiche ed esami di screening gratuitamente e senza necessità di prenotazione. Nel corso della giornata saranno eseguiti pap test, mammografia e distribuzione Kit per lo screening del tumore del colon retto. Inoltre, per chi non potrà effettuare la mammografia in quella sede, ci sarà la possibilità di prenotare l’esame in altri dati. «Un’occasione in più – sottolinea il direttore sanitario Maria Corvino – nella quale l’ASL Napoli 1 Centro è al fianco dei cittadini nella prevenzione». «Grazie all’impegno volontario del nostro personale sanitario, diffondiamo un messaggio chiaro su quello che è l’importanza della prevenzione in merito alle malattie tumorali, e non solo». «Ogni sabato una strada o una piazza diversa della città di Napoli sarà protagonista di questa campagna di prevenzione». «La nostra speranza – continua Corvino – è che ai nostri sabati della prevenzione aderiscano sempre più cittadini».