Tornano i trattori a Bruxelles. Approvata revisione delle norme Pac

La protesta con il letame davanti alla sede delle istituzioni Ue

Bruxelles, 26 mar. (askanews) – A Bruxelles è tornata la protesta dei trattori; gli agricoltori hanno occupato le strade del centro della capitale belga scaricando letame, terra e paglia per contestare le norme green dell’Unione Europea e chiedere maggior tutela dei loro prodotti rispetto a quelli più economici ucraini, proprio durante il summit dei rappresentanti degli Stati membri del Comitato speciale Agricoltura.Alla fine è stata approvata una revisione mirata di alcuni atti fondamentali della politica agricola comune (Pac) proposta dalla Commissione Ue, in risposta alle preoccupazioni espresse dagli agricoltori.La revisione decisa – si spiega in una nota – “affronta le questioni incontrate, ad esempio, con l’attuazione dei piani strategici della Pac e mira a semplificare, ridurre gli oneri amministrativi e fornire una maggiore flessibilità per il rispetto di determinate condizionalità ambientali”.Il testo, spiega il Consiglio Europeo, trova un equilibrio tra la necessità di mantenere un elevato livello di ambizione ambientale e climatica nell’attuale Pac e di garantire che le preoccupazioni degli agricoltori siano prese in considerazione.