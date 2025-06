Tornano le Conversazioni con i protagonisti della cultura contemporanea: il calendario degli appuntamenti

Le Conversazioni, il festival internazionale ideato da Antonio Monda e Davide Azzolini, celebra la sua 20ª edizione con un ricco calendario di appuntamenti tra Italia e Stati Uniti, culminando – come da tradizione – nei suggestivi scenari di Capri e Napoli, dal 27 giugno al 6 luglio, con otto serate dedicate ai protagonisti della cultura contemporanea. Per l’edizione 2025 a Capri saranno ospiti Daniele Mencarelli (venerdì 27 giugno), Manuel Vilas (sabato 28 giugno), Annabelle Hirsch (domenica 29 giugno), Ari Aster (venerdì 4 luglio), Anne Applebaum (sabato 5 luglio), Bennett Miller (domenica 6 luglio). A Napoli, il festival torna a Foqus-Fondazione Quartieri Spagnoli (ore 19) con Fulminacci (lunedì 30 giugno) e Massimo Cacciari (martedì 1 luglio).

Il tema scelto per il 2025 è “Tabù”, un invito a esplorare ciò che, nelle diverse culture, epoche e contesti sociali, è stato messo ai margini, vietato o censurato. Un viaggio attraverso i confini del dicibile e dell’indicibile, del lecito e dell’illecito, per interrogarsi su ciò che oggi è ancora considerato un tabù, su come cambiano i limiti morali e culturali, e su quale ruolo abbiano l’arte, la letteratura, il pensiero critico e la creatività nel superare – o preservare – quei confini. Tutti gli incontri sono a ingresso libero fino a esaurimento posti.

Le Conversazioni Capri 2025 è presentato da Dazzle Communication, in collaborazione con il Comune di Capri, con il sostegno di Siae e di Fondazione Lottomatica, e con il contributo di Persol, Generali e Acea come official sponsor, con il supporto del Grand Hotel Quisisana e con ntdesign, Netcongress e Hotel Punta Tragara quali partner del festival.

Si ringraziano per il prezioso sostegno a Roma, Milano e New York gli sponsor Eni, Intesa Sanpaolo e Fondazione Carla Fendi.

Il programma

Per due fine settimana, a Capri, in Piazzetta Tragara all’ora del tramonto (ore 19), si alterneranno scrittori e registi in dialogo con Antonio Monda: venerdì 27 giugno apre il festival il poeta e narratore romano Daniele Mencarelli; a seguire, sabato 28 giugno, lo scrittore spagnolo Manuel Vilas, finalista al Premio Planeta e vincitore del Premio Nadal con il romanzo Nosotros nel 2023. Domenica 29 giugno sarà la volta di Annabelle Hirsch giornalista e scrittrice franco-tedesca, autrice del libro “Una storia delle donne in 100 oggetti‘ (edizioni Corbaccio), un’antologia che regala una lettura della storia tutta al femminile.

Lunedì 30 giugno (ore 19) il festival si sposta a Napoli nella Corte dell’Arte di Foqus-Fondazione Quartieri Spagnoli dove sarà ospite il cantautore Fulminacci mentre martedì 1 luglio (ore 19) Massimo Cacciari sarà protagonista della conversazione con Antonio Monda.

Ad aprire il secondo week end caprese di incontri a piazzetta Tragara, venerdì 4 luglio, sarà il regista e sceneggiatore statunitense Ari Aster che nel 2025 ha presentato al Festival di Cannes il suo nuovo film Eddington, con Joaquin Phoenix e Pedro Pascal.

Sabato 5 luglio protagonista insieme a Monda sarà Anne Applebaum giornalista e storica americana, autrice di saggi fondamentali sul totalitarismo, nel 2004 vincitrice del Premio Pulitzer per la saggistica. Nel 2024 ha ricevuto il Friedenspreis des Deutschen Buchhandels per il suo impegno nella difesa della democrazia.

Domenica 6 luglio il festival chiuderà con un protagonista del cinema americano, il regista Bennett Miller noto per film come Capote (2005), Moneyball (2011) e Foxcatcher (2014), che gli hanno valso due nomination all’Oscar come miglior regista.

Gli appuntamenti di inizio anno

Le Conversazioni 2025 sono iniziate già a gennaio con una serie di incontri internazionali che hanno attraversato Roma, Milano e New York, dove riprenderanno da settembre fino alla fine dell’anno.

A Roma, in collaborazione con il Maxxi – Museo nazionale delle arti del XXI secolo, si sono svolti gli incontri con Jonathan Safran Foer, Pupi Avati, Nicole Krauss e Sandro Veronesi. A Palazzo Merulana sono stati protagonisti Nicola Lagioia e Melania Mazzucco, mentre nei giardini dell’Hotel de Russie lo è stato Maurizio Molinari.

A Milano, per la prima volta in collaborazione con Triennale Milano, Antonio Monda ha dialogato con Walter Siti e Gabriele Salvatores.

A New York, come di consueto, gli eventi si sono svolti in sedi di grande prestigio. Laurie Anderson è stata protagonista alla New-York Historical Society; Garth Risk Hallberg alla New York Society Library; Joshua Cohen, Siri Hustvedt e Anthony Appiah alla Casa Italiana Zerilli-Marimò della New York University.

Il calendario 2025 conferma ancora una volta la forte identità di un festival diffuso che spazia tra diverse città e nazioni. Un festival internazionale itinerante, infaticabile laboratorio di idee che conta ad oggi centinaia di ospiti e che, dal 2006, organizza eventi a New York, Washington, Bogotà, Parigi, Milano, Roma, Napoli, Capri e Palermo.

Molti i nomi di protagonisti della cultura internazionale che hanno preso parte alle passate edizioni de Le Conversazioni. Tra i tanti ricordiamo: Jonathan Franzen, Jeffrey Eugenides, David Foster Wallace, Martin Amis, Ethan Coen, Michael Cunningham, Ian McEwan, Chuck Palahniuk, Salman Rushdie, Paul Auster, Patrick McGrath, E. L. Doctorow, Jonathan Safran Foer, Joshua Ferris, David Byrne, Colum McCann, Michael Chabon, Elizabeth Strout, Donna Tartt, Hanif Kureishi, Nicole Krauss, Colm Toibin, Anna Funder, Junot Diaz, Rachel Kushner, Don DeLillo, Erica Jong, Gay Talese, Wole Soyinka, Jamaica Kincaid, Marlon James, Fran Lebowitz, Vendela Vida, Dave Eggers, Patti Smith, Martin Scorsese, John Banville, Ian Buruma, David Mamet e molti altri. Tra gli italiani ricordiamo Paolo Sorrentino, Alessandro Baricco, Jovanotti, Paolo Giordano, Sandro Veronesi, Claudio Magris e Alessandro Piperno.