Tornano le Conversazioni di Monda e Azzolini: a Roma, Capri e Napoli le star mondiali della letteratura

Tornano gli appuntamenti estivi con i grandi protagonisti della cultura contemporanea alla 19ª edizione delle Conversazioni, il festival internazionale ideato da Antonio Monda e Davide Azzolini. Il tema scelto per Le Conversazioni 2024 è il tempo/time e Antonio Monda ne discuterà con tutti gli ospiti di questa edizione.

Dopo l’ultimo straordinario appuntamento newyorkese con Martin Scorsese (lo scorso 7 maggio alla New-York Historical Society), dal 16 maggio il Festival si trasferisce in Italia con gli appuntamenti a Roma. Al MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo, presso l’Auditorium e la Sala Carlo Scarpa, si alterneranno James Ellroy (16 maggio ore 19), Zadie Smith (22 maggio ore 19), Adam Gopnik (6 giugno ore 19) e Daniel Mendelsohn (13 giugno ore 19). Gli incontri sono a ingresso libero fino a esaurimento posti, info su maxxi.art. Il 3 giugno nei giardini dell’Hotel de Russie si terrà l’incontro con Paolo Valentino in dialogo con Antonio Monda (ore 19, incontro a ingresso libero fino a esaurimento posti). Il 12 e 19 giugno (ore 19), Giancarlo De Cataldo e Serena Dandini saranno i protagonisti degli appuntamenti a Palazzo Merulana, sede della Fondazione Elena e Claudio Cerasi, gestito e valorizzato da CoopCulture, vivace e dinamico centro di produzione culturale tra letteratura, cinema e arte, nel cuore della capitale, che accompagna il Festival da diversi anni. Gli incontri sono a ingresso libero fino a esaurimento posti (prenotazione obbligatoria sul sito www.palazzomerulana.it).

Il Festival proseguirà come da tradizione a Capri l’ultimo weekend di giugno (28, 29 e 30 giugno) e il primo di luglio (5, 6 e 7 luglio) con gli autori internazionali in conversazione con Antonio Monda sul tema 2024, nello splendido scenario di piazzetta Tragara, a picco sui Faraglioni. Quest’anno, tra i due weekend capresi si aggiunge al programma un doppio appuntamento a Napoli in collaborazione con Foqus-Fondazione Quartieri Spagnoli: la Corte dell’Arte nel cuore di Montecalvario ospiterà due speciali incontri il 2 e 3 luglio (ore 19). Tutti gli appuntamenti a Napoli e a Capri sono a ingresso libero fino a esaurimento posti.

I protagonisti

Il Festival Le Conversazioni ha aperto l’edizione 2024 già dallo scorso gennaio. Fino ad aprile si sono alternati tra Roma e New York Olivier Guez, Marco Bellocchio, Mario Martone, Marlon James, Paul Schrader, Rebecca Miller, Michael Wood, Lila Azam Zanganeh. Il calendario 2024 conferma ancora una volta la forte identità di un festival diffuso che spazia tra diverse città e nazioni. Un festival internazionale itinerante, infaticabile laboratorio di idee che conta ad oggi oltre 300 ospiti e che, dal 2006, organizza eventi a New York, Washington, Bogotà, Roma, Napoli, Capri, Palermo.

Molti i nomi di protagonisti della cultura internazionale che hanno preso parte alle passate edizioni de Le Conversazioni. Tra i tanti ricordiamo: Jonathan Franzen, Jeffrey Eugenides, David Foster Wallace, Martin Amis, Ethan Coen, Michael Cunningham, Ian McEwan, Chuck Palahniuk, Salman Rushdie, Paul Auster, Patrick McGrath, E. L. Doctorow, Jonathan Safran Foer, Joshua Ferris, David Byrne, Colum McCann, Michael Chabon, Elizabeth Strout, Donna Tartt, Hanif Kureishi, Nicole Krauss, Anna Funder, Junot Diaz, Rachel Kushner, Don DeLillo, Erica Jong, Wole Soyinka, Jamaica Kincaid, Marlon James, Fran Lebowitz, Vendela Vida, Dave Eggers, Helen Oyeyemi, Ian Buruma, David Mamet e molti altri. Tra gli italiani ricordiamo Paolo Sorrentino, Alessandro Baricco, Jovanotti, Paolo Giordano, Paolo Mieli, Sandro Veronesi, Claudio Magris, Maurizio De Giovanni, Margaret Mazzantini, Diego De Silva, Gaetano Cappelli, Alessandro Piperno e molti altri.

Sponsor e collaborazioni

Le Conversazioni 2024 è presentato da Dazzle Communication, in collaborazione con Siae – Società Italiana degli Autori ed Editori, il sostegno, in qualità di Official Sponsor, di Intesa Sanpaolo, Persol e Generali, la preziosa collaborazione del Grand Hotel Quisisana a Capri e di Repubblica in qualità di media partner.

Gli incontri estivi delle Conversazioni sono presentati in collaborazione con New-York Historical Society, MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo, Palazzo Merulana, Hotel de Russie, FOQUS-Fondazione Quartieri Spagnoli e Città di Capri.

