Tornano le Giornate dell’Emigrazione promosse da Salvo Iavarone. Venerdì 11 la presentazione. Tema: i borghi

“Turismo di ritorno e borghi sono temi importantissimi perché invitano a pensare il turismo aprendo nuovi scenari, innovativi e stimolanti”. Ad affermarlo è Salvo Iavarone, presidente dell’associazione Asmef, l’associazione che promuove “Le Giornate dell’Emigrazione“, annunciando i temi della rassegna la cui ultima presentazione alla Camera, quella della XIV edizione, si svolse nel marzo del 2019. La manifestazione, dal lontano 2007, con il patrocinio del Ministero per gli Affari Esteri, si occupa degli emigrati italiani all’ estero, della loro storia, e delle loro storie. Attraverso incontri a tema, presentazioni di libri, rappresentazioni artistiche, convegni. In Italia e all’ estero. Dopo il blocco di viaggi e meeting, dovuto al Covid, venerdì prossimo, 11 marzo, con inizio alle ore 14, alla Camera dei Deputati, presso l’ Aula dei Gruppi Parlamentari, si presenta la XV edizione. Tema del giorno: Borghi e turismo delle radici. Dopo i saluti dell’onorevole Fucsia Fitzgerald Nissoli, e del senatore Maurizio Gasparri, il presidente Asmef Salvo Iavarone introduce i lavori leggendo un messaggio del ministro Mara Carfagna. Interverranno quindi per il Ministero per gli Affari Esteri il Dg Luigi M. Vignali e il consigliere Giovanni M. De Vita. E tanti altri, tra i quali Fabrizio Ferragni, direttore di Rai Italia, e Fiorello Primi, presidente dell’ associazione Borghi più belli d’ Italia. La giornalista Rai Concita Borrelli parlerà dell’esperienza di un emigrato in Germania. Il giornalista internazionale Massimo Lucidi introdurrà il Premio Eccellenza Italiana, IX edizione, in agenda a Washington per ottobre. In chiusura collegamento video con il Console italiano a New York, Fabrizio Di Michele, che porterà un saluto da oltreoceano. Conduce la giornalista Monica Marangoni.