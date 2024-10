“Da oggi è cominciata la piantumazione di palme Washingtonia robusta e Chamaerops humilis lungo viale Augusto”. Lo ha annunciato l’Assessore al Verde del Comune di Napoli Vincenzo Santagada. “La piantumazione si colloca nell’ambito degli interventi relativi ai lavori di sostituzione e impianto ex novo di alberature sul territorio del Comune di Napoli finanziati dalla Città Metropolitana e sarà eseguito in conformità al progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione degli assi urbani di accesso alla mostra d’Oltremare per quanto riguarda il Lotto relativo, appunto, a Viale Augusto”.

Si provvederà, per la fascia centrale del viale, alla messa a dimora di un doppio filare di Washingtonia robusta con una distanza, compatibilmente con i soggetti arborei preesistenti e con la conformazione delle aiuole, di 6 m lungo il filare e di 6 m tra i filari, per un totale di 157 nuove piante. Nelle aiuole poste sui marciapiedi laterali, si metteranno a dimora piante di Chamaerops humilis, ad integrazione di quelle già presenti, per un totale di 147 nuove piante. I lavori proseguiranno per i prossimi 90 giorni.