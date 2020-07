Tornatene al tuo paese sulla sedia a rotelle! È uno degli affettuosi inviti rivolto a un’atleta di origine rumena

Come predica il Vangelo questo il suggerimento dei vicini di casa alla campionessa di basket disabile. Una ricercatrice, invece, ha scoperto la cura per il Covid-19 usando una proteina contenuta nel latte materno, notando che i bambini ne sono immuni. C’è chi protesta contro il governo che, per proteggere i cittadini, impedendo gli assembramenti, in pratica li priva della libertà di ammalarsi. Grazie a questa dittatura sanitaria siamo, infatti, il solo paese al mondo ch’è riuscito a contenere il contagio. Assieme a tanti credenti l’Italia ha, però, anche geni e benefattori. Noi siamo fatti così.



Calenda racconta di aver visto la ministra dell’Istruzione in aeroporto saltare la fila

Alle elementari la scolaresca lo avrebbero bollato come sporca spia e non se lo sarebbe più tolto di dosso. In politica ha portato la sua mania da primo della classe, che, però, non fa impressione perché c’è di peggio. Lui giura che quando era al governo, rispettava la fila. Ma non spiega per quale merito fosse arrivato al governo. Ci sono sempre stati gli invidiosi che si paragonano ai parlamentari. Anche Anna Finocchiaro fu accusata di farsi accompagnare dalla scorta al supermercato. Azzolina dice di avere diritto alla priorità. C’è sempre un Calenda in Italia contro le ministre donne.

Chissà se il nubifragio estivo su Palermo avrebbe fatto tanti danni se ci fosse stato già il ponte sullo Stretto

Non serve rimettere in sesto il territorio. Ormai ai pericoli idrogeologici siamo abituati. Sono complicati da risolvere. Alle prime piogge succedono disastri. Talvolta non ci sono vittime. Tanto si dà sempre la colpa alla protezione civile. La nostra specialità sono i ponti, non la pulizia dei tombini e delle vie di scolo. Non ci vuole niente a costruirli, perché i pezzi sono prefabbricati e si montano subito. Gli elettori rimangono abbagliati e credono che la bravura sia nostra e ci voteranno. Certo, ci sono problemi più urgenti, che aspettano da anni. Ma perché dobbiamo risolverli proprio noi?

Se fosse solo per Santa Sofia, Erdogan sarebbe un politico illuminato e la Turchia un paese democratico

Se lo stato del Vaticano fosse ancora al potere, a Roma non ci sarebbero certamente sinagoghe né moschee. Quindi, perché scandalizzarsi se a Istanbul si converte in luogo di culto ciò che fu una chiesa cristiana. È già tanto se sarà consentito l’ingresso agli infedeli e non verranno danneggiati i preziosi dipinti. Nessuno si sorprende se il dittatore musulmano sbatte in prigione migliaia di contestatori, ricatta l’Europa sulla pelle di poveri migranti, chiude i giornali che lo criticano e sta rifornendo gli arsenali delle armi più sofisticate. Sappiamo protestare solo per cose materiali.



L’Italia ha gestito bene la pandemia, il pericolo di contagio è molto basso proprio per le precauzioni prese

Per la prima volta nella storia recente siamo noi a essere di esempio ad altri paesi. Primeggiavamo per caratteristiche negative, come il debito pubblico, la criminalità organizzata, l’evasione fiscale e la corruzione. Oggi, stiamo gestendo il Covid-19 con tale efficienza da averlo neutralizzato e siamo imitati da tutti nel mondo. Ma, abituati come siamo a fare i buchi nella zattera su cui siamo naufraghi, perché ne vogliamo una più bella, sfidiamo anche il contagio. Non usiamo la mascherina, ci abbracciamo e ci baciamo, per dimostrare di volerci bene. Invece, non amiamo neppure noi stessi.