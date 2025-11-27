Torquato Tasso secondo Croce, reading di Francesca de Nicolais a Palazzo Filomarino

Proseguono gli appuntamenti della rassegna multidisciplinare Un angolo di Napoli dalle pagine di Benedetto Croce organizzata dall’Istituto italiano per gli studi storici in collaborazione con Casa del contemporaneo centro di produzione teatrale per promuovere la cultura e il patrimonio storico e architettonico della città di Napoli attraverso le opere di Croce.

Una lettura tra le stanze di Benedetto Croce

Sabato 29 novembre, a 430 anni dalla morte di Torquato Tasso, Francesca de Nicolais leggerà Torquato Tasso. Su alcuni luoghi della Gerusalemme da Poesia antica e moderna di Benedetto Croce. Ad introdurre il reading sarà Giulia Beccaria. L’incontro sarà preceduto da una visita guidata di palazzo Filomarino curata da Le nuvole teatro arte scienza in programma alle 11:00 (prenotazione obbligatoria all’indirizzo mail arte@lenuvole.com).

“Un angolo di Napoli, dalle pagine di Benedetto Croce” è un progetto a cura di Casa del Contemporaneo centro di produzione teatrale, realizzato in collaborazione con l’Istituto italiano per gli studi storici, per promuovere la cultura e il patrimonio storico e architettonico della città di Napoli, attraverso le opere di Croce.

Una formula che funziona

Un format che sta riscuotendo grande successo e che unisce saperi storici e performance artistiche per conoscere più da vicino la vita e le opere di Benedetto Croce, con appuntamenti di sabato mattina a partire dalle ore 11 nella sede monumentale di Palazzo Filomarino, uno degli edifici nobiliari più suggestivi del centro storico, che fu dimora e studio del filosofo e oggi è sede dell’Istituto italiano per gli studi storici e della Fondazione “Biblioteca Benedetto Croce”.

Palazzo Filomarino tra storia e letteratura

Alle ore 11 ad accompagnare i visitatori – gruppi da 25 partecipanti, per un massimo di 50 persone – saranno gli operatori didattici de Le Nuvole teatro arte scienza, per mostrare gli aspetti artistici di questo gioiello d’architettura del decumano inferiore, cuore del patrimonio Unesco. Il percorso li condurrà al secondo piano dove le bibliotecarie dell’Istituto ne illustreranno la genesi e la storia intrecciandola al suo patrimonio bibliotecario. Alle ore 12 nel salone Chabod docenti e studiosi dell’opera di Benedetto Croce introdurranno, con un linguaggio adatto a un pubblico di diverse età e formazione, alle opere le cui pagine saranno lette e interpretate dagli attori.

La partecipazione agli eventi è gratuita, fino ad esaurimento posti, ma è necessario prenotarsi scrivendo a arte@lenuvole.com