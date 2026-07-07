Torre Annunziata, bunker con armi nell’ex roccaforte del clan Gionta

I carabinieri ne hanno trovati due nel rione delle carceri

Roma, 7 lug. (askanews) – Trovati due bunker in quella che era la roccaforte del clan Gionta a Torre Annunziata, provincia di Napoli. Locali utilizzati dai latitanti per sfuggire alle forze dell’ordine. Li hanno scovati i carabinieri della compagnia, del nucleo investigativo oplontini e dello Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria, in mezzo ai palazzoni del cosidetto “quadrilatero”, il rione delle carceri.All’interno c’era un letto con lenzuola e un televisore. Sequestrate anche 4 pistole, 2 di queste a salve ma senza il tappo rosso. E ancora 195 proiettili di vario calibro, 2 caricatori per pistola, 92 grammi di marijuana, sostanza da taglio, una microcamera e un sistema DVR per tenere d’occhio i dintorni ed evitare sorprese.