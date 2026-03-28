Torre Annunziata, il sindaco revoca l’assessore: il suo gruppo non aveva votato il bilancio

Il suo gruppo politico non vota il bilancio di previsione: assessore revocato. È accaduto a Torre Annunziata, dove il sindaco Corrado Cuccurullo ha tolto il mandato al dottor Antonio Coppola, espressione del gruppo consiliare Popolari per la pace. A comunicarlo, attraverso una nota, è lo stesso primo cittadino, che parla di “decisione espressa e motivata allo stesso Coppola nel corso di un colloquio avuto con lui, con franchezza e chiarezza politica e che ho dovuto, mio malgrado, maturare a seguito dell’incomprensibile atteggiamento assunto dalla consigliera di riferimento, Francesca Caso, che lunedì scorso ha ritenuto di dover abbandonare l’aula durante i lavori consiliari per l’approvazione del bilancio di previsione, generando così ambiguità nel rapporto politico-istituzionale con la sua stessa maggioranza”.

“Non votare l’atto fondamentale che garantisce la vita stessa dell’ente – prosegue Cuccurullo – non è una semplice incertezza, ma un gesto che posiziona il gruppo, di fatto, all’opposizione. Un simile comportamento non solo si è posto in netta discontinuità rispetto al voto favorevole espresso in giunta dall’assessore Coppola, ma rappresenta una scelta di rottura che compromette la stabilità del rapporto politico-istituzionale”.

“La mia, pertanto – conclude il sindaco di Torre Annunziata – è stata una scelta necessaria per garantire rispetto alla coalizione, coerenza al programma votato dai cittadini e trasparenza totale: non si può far parte del governo cittadino e contemporaneamente negare il sostegno al suo atto principale. Ribadisco, tuttavia, al netto di qualsiasi valutazione, la mia immutata stima umana e professionale nei confronti del dottor Coppola”.