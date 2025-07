Torre “Ci sono i presupposti per un buon Mondiale”

TBILISI (GEORGIA) (ITALPRESS) – “E’ stata una giornata tosta e tesa ma l’abbiamo portata a casa. Domani è una giornata che va goduta, ci sono tutti i presupposti, credo, per fare una buona gara”. Così lo sciabolatore Pietro Torre alla vigilia della prova individuale ai Mondiali di scherma di Tbilisi. “Siamo tutti qui per arrivare alla vittoria, io lavoro meglio più sulla prestazione che sul risultato. Per questo sarò più concentrato sulla prestazione, il risultato è una conseguenza di tanti fattori”, ha aggiunto il livornese delle Fiamme Oro.

mc/mca1