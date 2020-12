Torre del Greco, il Comune cerca un garante dei disabili

Il Comune di Torre del Greco (Napoli) alla ricerca del garante per i diritti delle persone diversamente abili. E’ il senso del bando promosso dall’amministrazione comunale e nel quale viene specificato che ”tale figura e’ nominata direttamente dal sindaco, sulla base di una rosa di nomi proposti dalle associazioni rappresentative degli stessi interessi dei disabili e operanti sul territorio comunale”. I candidati dovranno essere in possesso del diploma di licenza media superiore e dovranno offrire garanzia di probita’, indipendenza, obiettivita’ e serenita’ di giudizio, oltre che una comprovata esperienza nel campo della disabilita’. L’incarico ha carattere onorifico, ha durata triennale ed e’ rinnovabile per una sola volta. ”Il garante inoltre – spiegano dal Comune – non puo’ esercitare impieghi pubblici o privati, attivita’ professionali, commerciali o industriali che generino conflitti di interesse con la funzione stessa, ne’ puo’ assumere il ruolo di mediatore ne’ individualmente, ne’ collegialmente, in provvedimenti che abbiano ad oggetto la materia relativa agli interventi effettuati nell’esercizio della funzione”. Le domande di candidatura dovranno essere presentate in carta libera, con allegato il curriculum del candidato, all’ufficio Protocollo del Comune di Torre del Greco, oppure all’indirizzo pec: protocollo.torredelgreco@asmepec.it.