Torre del Greco, insediato oggi il consiglio comunale

Si è insediato oggi il consiglio comunale di Torre del Greco (Napoli), a seguito delle elezioni dello scorso 14 e 15 maggio (con turno di ballottaggio svoltosi il 28 e 29 maggio). Tra i primi atti, dopo il giuramento del sindaco, l’elezione del presidente dell’assise: scelto, con maggioranza qualificata, l’avvocato Gaetano Frulio (civica Mennella Sindaco), che ha già ricoperto questo ruolo per altre due volte: nella fase conclusiva dell’amministrazione guidata dal sindaco Gennaro Malinconico tra la fine del 2013 e l’inizio del 2014 e negli ultimi due anni dell’ultima esperienza consiliare, quella portata a termine dal primo cittadino uscente, Giovanni Palomba. Scelta anche la vicepresidenza, ruolo che spetta all’opposizione, andato ad Alessandra Tabernacolo (civica Borriello Sindaco). In precedenza c’era stato il giuramento del sindaco Luigi Mennella, mentre la presidenza era stata assunta dal consigliere anziano Filippo Borriello, che ha colto l’occasione per criticare il primo cittadino per i provvedimenti assunti nei suoi primi 50 giorni di mandato.