Torre del Greco, l’Assocoral incontra i candidati alla carica di sindaco

A poche settimane dalla tornata elettorale del 14-15 maggio, per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale di Torre del Greco, l’Assocoral – si legge in una nota – dà la propria disponibilità ad incontrare i candidati alla carica di sindaco.

L’Assocoral è l’unica associazione di categoria presente ininterrottamente, dal 1977 ad oggi, a Torre del Greco, essa è apartitica e apolitica. Ogni associato è libero di esercitare il proprio diritto di voto esprimendo preferenza per l’una o l’altra parte politica.

Il Comune di Torre del Greco è riconosciuto in tutto il mondo per la lavorazione del corallo e del cammeo, soprattutto, grazie alla determinazione e la bravura di centinaia di artigiani e commercianti che, ogni giorno, portano avanti il proprio “saper fare”.

“Siamo consapevoli – prosegue il comunicato – che per tutelare e promuovere il comparto si potrebbe fare molto di più ma sostenere, da soli, un così complesso processo di sviluppo territoriale è – di fatto – impossibile. Per questo motivo, il Consiglio Direttivo Assocoral, ha ritenuto opportuno sintetizzare un piano di crescita da sottoporre a tutti i candidati sindaco affinché lo leggessero ed – eventualmente – sottoscrivessero. Un impegno formale volto ad avvicinare al nostro comparto gli attori istituzionali, spesso, distratti rispetto a problemi concreti e impegnati in iniziative effimere e prive di ricadute tangibili. Aspettiamo, dunque, l’invito dei candidati sindaco che vorranno ascoltare le nostre proposte via e mail all’indirizzo: info@assocoral.it . Ogni incontro avrà la durata di 30 minuti e vedrà la partecipazione del Presidente accompagnato da una delegazione dell’associazione”.