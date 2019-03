Torre del Greco, nel pub colpito dalla bomba la prima segreteria del Pd campano

“Siamo schierati in prima linea con Ilaria e Carlo Esposito, con i collaboratori e tutta la parte sana di Torre del Greco, dopo l’esplosione che ha danneggiato il Red Hot Tower Pub”. Cosi’ il segretario regionale del Pd Campania, Leo Annunziata, che esprime solidarieta’ e vicinanza a Ilaria Esposito, segretaria provinciale dei Giovani democratici di Napoli e al padre Carlo, titolare dell’esercizio commerciale. “Contro chi pensa di far saltare con un ordigno le esperienze positive della citta’ e di scoraggiare chi investe per rivalutare il proprio territorio, rispondiamo – aggiunge il segretario dem – con la forza dell’unita’ e con la determinazione di chi ama la propria terra”. Per questo la prima segreteria regionale del Pd Campania si svolgerà nel locale di Torre del Greco che per Annunziata sarà ricostruito al piùpresto. “Ci ritroveremo lì, davanti a un panino e a una birra, per dare un segnale contro questo gesto vile e intimidatorio. Come politica – ha concluso – continueremo a fare la nostra parte senza indietreggiare di un millimetro, auspicando che le autorita’ competenti individuino rapidamente i responsabili e che questi vengano assicurati alla giustizia”.