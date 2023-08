Torre del Greco, pericolo di crollo: sgomberato un palazzo, 21 famiglie restano senza casa

Il palazzo presenta crepe e ci sarebbe il rischio di possibili cedimenti strutturali: evacuate 21 famiglie. Sembra non avere fine la psicosi crolli ingeneratasi a Torre del Greco (Napoli) dopo che un’ala di uno stabile di tre piani è venuta giù domenica 16 luglio, causando il ferimento di tre persone. Ieri sera vigili del fuoco, agenti di polizia municipale e personale dell’ufficio Tecnico del Comune sono stati chiamati a intervenire presso una palazzina a sei piani posta lungo via del Corallo, arteria situata non lontano dal centro cittadino. Tutto sarebbe partito dalla segnalazione di un residente che avrebbe notato alcune fessure presenti sulle pareti: dopo i controlli del caso, è stata presa la decisione di allontanare a scopo precauzionale tutti i residenti, un totale di 21 famiglie e oltre sessanta persone. Disposto anche il transennamento della zona di accesso all’immobile, compresa una scala in muratura che dà accesso a via degli Incisori, dove insistono diversi altri stabili residenziali. Proprio per quest’ultima decisione, è stato inoltre interdetto l’accesso ad un’area riservata a garage privati.