Torre del Greco, ragazza di 18 anni denuncia alla Polizia di essere stata stuprata. Immediate le indagini

Una ragazza di 18 anni ha denunciato agli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Torre del Greco di essere stata stuprata nel parcheggio dell’ex orfanotrofio della Santissima Trinità, nella cittadina vesuviana. Immediate le indagini della Polizia di Stato che hanno portato all’individuazione e all’arresto del presunto responsabile. La vicenda è riportata dal quotidiano “Metropolis”. Sul caso è intervenuto il sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palomba: “E’ aberrante ed inaccettabile, quanto leggo dalla cronaca di stampa di questa mattina: un episodio dalla violenza inaudita, perpetrato ai danni di una giovanissima donna della nostra città, alla quale rivolgo la piena solidarietà e la mia personale vicinanza. Quanto rappresentato dai giornali, descrive una storia di violenza insolita al nostro territorio che, tuttavia, deve far riflettere tutti, soprattutto, quanti hanno responsabilità pubbliche”. Palomba si dice “ancora più determinato e convinto, alla luce di quanto accaduto nell’area parcheggio della Ss. Trinità, che tali aree libere debbano essere monitorate, regolamentate e sorvegliate. Sono largamente fiducioso nel lavoro delle forze dell’ordine e resto pienamente disponibile per qualunque azione di parte si possa avere la necessità di porre in essere a nome dell’ente amministrativo”