Tortelli, zuccherini, grostoi, crema fritta, migliaccio: Coldiretti lancia la sfilata di dolci del Carnevale

Dai tortelli della Lombardia alle tagliatelle fritte dell’Emilia, dai zuccherini toscani ai grostoi del Trentino, fino agli scroccafusi delle Marche ma anche la pignolata bianconera della Sicilia, il migliaccio della Campania, gli aciuleddi della Sardegna, i friciò del Piemonte, la crema fritta del Veneto e molto altro. Sono solo alcune delle specialità da tutta la Penisola che si potranno scoprire nell’ultimo weekend di Carnevale con il “tutor delle frappe” sabato 26 febbraio dalle ore 9,30 nel mercato di Campagna Amica di via San Teodoro 74 a Roma alla sfilata nazionale dei dolci di Carnevale ma iniziative sono programmate in tutta Italia nei mercati e negli agriturismi di Campagna Amica con menu ad hoc per festeggiare il Carnevale. Una mobilitazione della dolcezza, si legge nella nota di Coldiretti, che vedrà in azione anche i cuochi contadini per mostrare dal vivo come risparmiare realizzando a casa i tradizionali dolci di Carnevale, come scegliere gli ingredienti migliori, preparare gli impasti, cuocerli e infine decorarli prima di portarli in tavola o regalarli a parenti e amici. Per l’occasione verrà diffuso il report della Coldiretti sul ritorno in cucina delle famiglie all’insegna del fai da te casalingo, con la mappa dei dolci tipici della tradizione regionale.