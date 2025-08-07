Toscana, da iscritti 5 stelle via libera all’alleanza con Giani

Roma, 7 ago. (askanews) – Il Movimento 5 stelle negozierà l’ingresso nell’alleanza di centrosinistra che si avvia a confermare la candidatura di Eugenio Giani alla presidenza della Regione Toscana. È questo il risultato della votazione on line degli iscritti toscani del Movimento guidato da Giuseppe Conte, ai quali è stato chiesto se preferiscono andare da soli al voto o “verificare se vi siano le condizioni per prendere parte alla coalizione promossa dal Partito Democratico in contrapposizione alla coalizione di centro-destra”. I voti favorevoli all’allenaza sono stati 1.538. Per l’ipotesi della corsa solitaria si sono pronunciati invece 1.030 iscritti. Gli aventi diritto al voto erano 5.202, hanno votato in 2.568.

Era stato lo stesso Conte, negli ultimi giorni, parlando di una “comunità M5S ancora dilaniata”, a prendere atto della spaccatura interna sull’ipotesi di un accordo con Giani, rispetto al quale il M5S è rimasto all’opposizione nella consiliatura che sta per concludersi. Il quesito, anche in caso di esito positivo come quello sancito effettivamente nel voto, conferisce comunque un mandato forte ai vertici del Movimento a trattare in vista di “un accordo chiaro che integri tutti i progetti e gli obiettivi strategici, quali emersi nel corso delle riunioni e assemblee territoriali svolte nelle scorse settimane”.

Il quesito lascia quindi un margine di autonomia al leader per condizionare l’accordo agli impegni programmatici del presidente uscente che il Pd si prepara a ricandidare ufficialmente. Ma spiana la strada alla prosecuzione del percorso della costruzione della coalizione di centrosinistra nelle Regioni chiamate al voto nei prossimi mesi, coalizione nella quale i 5 stelle sono pronti a mettere in campo l’ex presidente della Camera Roberto Fico come candidato presidente in Campania.