Toscana, Schlein a colloquio co Giani da tre ore nella sede Pd

Roma, 14 lug. (askanews) – È in corso da circa tre ore il colloquio tra la segretaria del partito democratico Elly Schlein ed il presidente della regione Toscana Eugenio Giani.

L’incontro è iniziato poco dopo le 14.30 e al centro della discussione c’è la candidatura per le regionali del prossimo ottobre.

Giani la scorsa settimana ha ufficializzato la propria disponibilità a correre per un secondo mandato, ma il partito non ha ancora dato il via libera e tra i sostenitori della segretaria c’è chi pensa ad altre soluzioni.

La Schlein, finora, ha sempre ripetuto che sta lavorando alla costruzione delle alleanze più larghe possibili in tutte le regioni chiamate a vuoto. Il movimento cinque stelle per ora ha manifestato freddezza verso Giani, ma la questione si intreccia inevitabilmente con la scelta del candidato in Campania, che secondo gli accordi tra democratici e M5s dovrebbe essere l’ex presidente della camera Roberto Fico, sul quale però non è ancora arrivato l’ok del presidente uscente Vincenzo De Luca.