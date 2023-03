“Incontro positivo, abbiamo condiviso con il Ministro Fitto e il Ministro Calderoli una serie di obiettivi comuni del sistema degli enti locali così come del governo del Paese. In particolare la necessità di semplificare ulteriormente le pratiche burocratiche per realizzare non solo il PNRR ma anche il Piano Energetico Europeo e Nazionale”. Lo ha detto il Presidente della Regione Giovanni Toti

xl5/tvi/gsl