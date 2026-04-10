Totò conquista New York: la sua Napoli in mostra all’Italian American Museum

al 16 aprile al 29 agosto 2026 l’Italian American Museum di New York ospita Totò e la sua Napoli, un’esposizione inedita che mette al centro il rapporto profondo, viscerale e mai interrotto tra Antonio de Curtis e la sua città natale. L’iniziativa si inserisce nel programma di Neapolis 2500, il calendario di eventi che celebra i 2500 anni dalla fondazione di Napoli.

Dopo il successo registrato nel capoluogo partenopeo, la mostra attraversa l’Atlantico e approda negli Stati Uniti come tappa di un progetto più ampio, pensato per rafforzare il dialogo culturale tra Napoli e il mondo. Non è un’operazione nostalgia: è un’operazione identitaria, con Totò a fare da ponte tra generazioni, linguaggi e geografie.

L’esposizione, sostenuta dal Comitato nazionale Neapolis 2500 e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, porta oltreoceano uno degli interpreti più riconoscibili e trasversali della cultura napoletana.

Un progetto tra memoria e identità

Curata da Alessandro Nicosia e Marino Niola, e prodotta da C.O.R. Creare Organizzare Realizzare, la mostra si avvale della partecipazione degli Eredi Totò, che hanno contribuito con materiali inediti e testimonianze preziose. Fondamentale anche la collaborazione dell’Istituto Italiano di Cultura di New York.

Il cuore del progetto è chiaro: raccontare non solo l’artista, ma il sistema culturale che lo ha generato. Totò non si spiega senza Napoli, e Napoli – almeno quella del Novecento – perde una voce decisiva senza Totò.

Napoli come matrice artistica

La mostra insiste su un punto preciso: la napoletanità di Totò non è folklore da cartolina, ma struttura profonda. È lingua, ritmo, visione del mondo. È quella capacità tutta partenopea di tenere insieme tragedia e comicità senza soluzione di continuità.

Il percorso espositivo ricostruisce proprio questa relazione: Napoli come origine e Totò come interprete, in un continuo scambio. Non una città raccontata, ma una città incarnata.

Emblematica la dichiarazione dello stesso artista, che rivela un legame quasi fisico con la sua terra: l’impossibilità di restarne lontano e il bisogno di tornarvi per ritrovare “il calore della vita”. Un rapporto che va ben oltre la biografia e diventa materia artistica.

Dal palcoscenico al cinema, fino alla poesia

La mostra attraversa tutte le dimensioni della produzione di Totò. Dal teatro, con la Compagnia stabile napoletana e le collaborazioni con i fratelli Eduardo De Filippo, Peppino De Filippo e Titina De Filippo, fino al cinema, dove ha lasciato segni indelebili con titoli come Miseria e nobiltà e L’oro di Napoli.

Non manca la produzione poetica, con testi entrati nell’immaginario collettivo come ‘A livella e Napule, tu e io, né quella musicale, con brani come Malafemmena, che mostrano un lato lirico spesso sottovalutato.

Un percorso immersivo

Fotografie, filmati, costumi di scena, documenti originali e manufatti costruiscono un racconto stratificato. Non è la solita mostra celebrativa: qui si scava anche nelle zone meno illuminate della sua carriera, restituendo complessità a una figura troppo spesso ridotta a maschera comica.

Il risultato è un viaggio immersivo nell’universo di Totò, capace di parlare sia a chi lo conosce a memoria sia a chi lo scopre per la prima volta.

Un simbolo per la comunità italoamericana

Per la vasta comunità italoamericana, e in particolare per quella di origine napoletana, Totò resta un riferimento identitario forte. Non solo un attore, ma un simbolo condiviso, una memoria che attraversa oceani e generazioni senza perdere forza.

Portarlo a New York significa rimettere in circolo quella memoria in uno dei luoghi dove l’identità italiana si è trasformata e radicata lontano da casa. In altre parole: Totò non è mai partito davvero, ha solo cambiato palcoscenico.