“Totti e Ilary ai titoli di coda”, scoop di ‘Dagospia’. E su ‘Chi’ ci sono già le foto con Noemi Bocchi

“Stasera Francesco Totti e Ilary Blasi comunicheranno al popolo italiano, con un comunicato congiunto, la decisione di separarsi in modo consensuale”. A rivelarlo è Dagospia, il sito di Roberto D’Agostino. Il sito aveva già rilanciato le voci di una crisi tra i due nel febbraio scorso, smentite però in seguito dalla coppia, insieme da 20 anni e unita in matrimonio da 17. Mentre Francesco Totti e Ilary Blasi ufficializzano la loro separazione consensuale (il sito Dagospia annuncia per le 19 un comunicato congiunto), il settimanale ‘Chi‘ pubblica nel numero in edicola da mercoledì le immagini esclusive che confermano il legame fra Francesco Totti e Noemi Bocchi. Due giorni prima di questo comunicato annunciato, infatti, Totti è stato a casa di Noemi dalle 20 e 30 alle 2 e 30 di notte, accompagnato da un amico a bordo di una Smart. Il Capitano è andato a casa della donna, lasciando la propria auto in un parcheggio e facendosi portare dall’amico. E poi, sempre insieme con lui è tornato a riprendere la propria macchina a notte fonda. Le voci sulla crisi della coppia Totti-Blasi – spiega il magazine people del Gruppo Mondadori diretto da Alfonso Signorini – si susseguono dall’inizio dell’anno e si è parlato di nuove relazioni da entrambe le parti, anche se sempre smentite per proteggere la famiglia.