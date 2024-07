Tour de France, oggi decima tappa: orario, diretta tv e streaming

(Adnkronos) – Il Tour de France 2024 propone oggi la tappa numero 10, la Orleans – Saint-Amand-Montrond di 187 km. La frazione del 9 luglio è la prima senza nemmeno un Gran Premio della Montagna lungo il tracciato. Il gruppo, reduce dal giorno di riposo, si disimpegnerà tra saliscendi che non sembrano destinati a produrre conseguenze rilevanti: nessun rischio per la maglia gialla Tadej Pogacar. A 10 km dal traguardo, la ‘rampa’ Bruere-Allichamps potrebbe diventare il trampolino per un tentativo individuale o quasi, in alternativa alla volata più che probabile. La partenza è in programma alle 13.05, l’arrivo è atteso tra le 17 e le 17.30

La decima tappa sarà trasmessa in diretta tv in chiaro da Raidue a partire dalle 14.45, con streaming su RaiPlay. Per gli abbonati, dalle 12.45 diretta su Eurosport 1 con streaming su Discovery Plus, eurosport.it, Sky Go e NOW.