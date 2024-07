Tour de France, oggi sesta tappa: percorso, orario, diretta tv

(Adnkronos) – Il Tour de France 2024 propone oggi la sesta tappa. La frazione del 4 luglio parte da Macon e arriva a Dijon dopo 163,5 km quasi tutti in pianura. Il Col du Bois Clair, GPM di quarta categoria, con la sua ‘salitella’ di 1,6 km si presenta dopo 10 km e non incide sulla giornata di riposo per il gruppo. Il tracciato simile ad una tavola non autorizza sogni di fuga e lascia intravedere un nuovo arrivo in volata con una chance per i velocisti. Riflettori puntati soprattutto su Mark Cavendish, reduce dal trionfo nella quinta tappa e fresco recordman di vittorie nella Grande Boucle con 35 successi.

La partenza è fissata alle 13.50, l’arrivo è previsto tra le 17.15 e le 17.30. La tappa sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Raidue dalle 14.45, streaming disponibile su RaiPlay. Per gli abbonati, Eurosport 1 trasmetterà la frazione in diretta dall’inizio sul canale 210 di Sky. Diretta streaming disponibile su Discovery Plus, eurosport.it, Sky Go e NOW.