Tour della prevenzione oncologica dell’Asl Napoli 2 nord

Torna l’iniziativa promossa dall’Asl Napoli 2 Nord per informare e sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della prevenzione dei tumori della mammella, colon-retto e cervice uterina. Sarà possibile sottoporsi agli esami per gli screening oncologici direttamente a bordo di un’unità mobile di diagnostica medica altamente tecnologica dotata di mammografo e ambulatori per praticare visite e Pap Test. Un’iniziativa che intende garantire, inoltre, un accesso equo alle prestazioni di prevenzione a tutti i cittadini, soprattutto per le fasce di popolazione più fragili. Tutte le attività sono gratuite e ad accesso libero Oltre agli esami strumentali, verranno distribuiti e raccolti i kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci per la prevenzione delle patologie tumorali del colon. I cittadini riceveranno, inoltre, consigli sui corretti stili di vita e indicazioni sulla prevenzione all’infezione dell’HPV, in particolare potranno essere prenotate le vaccinazioni contro l’HPV da praticare successivamente presso i Distretti Sanitari. La campagna «Guarda al futuro, Previeni!», in sinergia con gli enti territoriali, prevede tappe a: Giugliano: 28-29 settembre presso il Centro Commerciale Grande Sud; Procida: 21-24 ottobre in Piazza Marina Grande; Ischia: 28- 31 ottobre; Forio Ischia: 1-2 novembre in piazzale Cristoforo Colombo.