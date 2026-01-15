Touring campano e Propeller Club di Napoli fanno squadra: porto, turismo e territorio al centro

Touring Club Italiano della Campania e Propeller Club Port of Naples siglano un’intesa che rappresenta. si legge in una nota, “l’evoluzione naturale delle numerose attività realizzate insieme nell’ultimo anno e che nasce dalla consapevolezza di condividere obiettivi strategici e valori comuni: la promozione del territorio, la cultura del mare, lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione del sistema portuale e turistico campano”. Le due organizzazioni avviano “una collaborazione strutturata per programmare e sperimentare nuove modalità di cooperazione, valorizzare le rispettive vocazioni territoriali e favorire sinergie. L’obiettivo è realizzare iniziative, eventi e azioni congiunte che mettano a sistema competenze e risorse condivise”.

“Questo accordo – dichiara Umberto Masucci, presidente The International Propeller Clubs – rappresenta un passo significativo nel percorso di collaborazione tra due realtà che condividono una visione comune di sviluppo del territorio, fondata su competenze, relazioni internazionali e attenzione alle comunità locali. Sono sicuro che il Propeller aiuterà il Touring a conoscere il mondo del porto e del mare”.

“La firma del protocollo d’intesa tra il Touring Club Italiano e The International Propeller Club Port of Naples costituisce un atto di grande rilevanza – afferma Giovanni Pandolfo, consigliere nazionale del Touring Club Italiano e console regionale per la Campania – volto a rafforzare una collaborazione strategica su temi di interesse pubblico quali la valorizzazione del territorio, la cultura marittima, la sostenibilità e lo sviluppo economico responsabile. Attraverso questo protocollo, Touring e Propeller si impegnano a promuovere iniziative congiunte capaci di favorire il dialogo tra istituzioni, sistema produttivo e comunità locali, contribuendo al rafforzamento del ruolo di Napoli come hub culturale, turistico e marittimo di rilevanza nazionale e internazionale”.

“Il Touring – dichiara Antonio Buonajuto, presidente del comitato scientifico del Touring della Campania – individua nel Propeller Club di Napoli un partner qualificato, espressione del mondo professionale e imprenditoriale legato al mare e ai sistemi portuali, con il quale realizzare un percorso strutturato di confronto e progettualità condivisa”.

La sottoscrizione dell’intesa segna l’inizio di una nuova fase di collaborazione, con l’obiettivo di sviluppare opportunità e iniziative concrete a beneficio del territorio e dei suoi stakeholder.