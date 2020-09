Touring Club, giro ciclistico dell’Irpinia e convegno sulla mobilità sostenibile

Il Touring Club Italiano inaugura sabato 5 e domenica 6 settembre le iniziative dell’anno sociale 2020/2021 in Campania con una manifestazione dell’alto valore simbolico: un giro ciclistico dell’Irpinia, in collaborazione con la Fiab, con arrivo all’Abbazia del Goleto, dove, nel pomeriggio di domenica, si terrà un convegno sulla “Mobilità sostenibile” nell’ambito del quale ci sarà la presentazione del programma delle iniziative del Touring della Campania e della nuova edizione della Guida Verde del Touring “Campania-Napoli e il Vesuvio, le isole del Golfo, Sorrento, la Costiera, il mare del Cilento, il Sannio e l’Irpinia dei borghi dimenticati”, con i percorsi d’autore di Franco Arminio e Lorenzo Marone.



Il programma

Sabato 5 settembre alle ore 9,00 tre distinti gruppi di partecipanti partiranno in simultanea da Avellino, da Lioni e da Ariano Irpino.

l gruppo che parte da Avellino (Piazza della Libertà) passerà da Atripalda, San Potito Ultra, Parolise, Chiusano di San Domenico, Castelvetere sul Calore e Torella dei Lombardi.

Il gruppo che parte da Lioni (Piazza Vittorio Emanuele III) passerà da Sant’Andrea di Conza, Conza della Campania e Andretta.

Il gruppo che parte da Ariano Irpino (Piazza Plebiscito) passerà da Flumeri, San Nicola Baronia, Castel Baronia, Carife e Vallata.

Tutti e tre i gruppi, dopo la sosta per il pranzo, giungeranno a Bisaccia.

Domenica 6 settembre, in mattinata, visita al Castello Ducale di Bisaccia. Quindi partenza dei tre gruppi di partecipanti per l’Abbazia del Goleto – Sant’Angelo dei Lombardi.

Dopo il pranzo, nel pomeriggio alle ore 16,00, presso l’Abbazia del Goleto convegno sulla “Mobilità Sostenibile”. Con l’occasione saranno presentati il programma 2020 / 2021 del Touring della Campania, con particolare sottolineatura alle iniziative in Irpinia, e la nuova edizione della Guida Verde del Touring sulla Campania.

La manifestazione è organizzata nel pieno rispetto delle disposizioni anticovid.