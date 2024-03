Touring Club Italiano, tornano da oggi a Napoli le visite guidate a Castel Capuano

Il Touring Club Italiano, in collaborazione con la Fondazione Castel Capuano, riprende da oggi sabato 16 marzo le visite guidate allo storico Castello, interrotte a causa della pandemia. La rinnovata collaborazione è stata siglata dal Aldo De Chiara, presidente della Fondazione Castel Capuano, e dai consoli Antonio Buonajuto e Giulio Colella nonché dal consigliere e console regionale Giovanni Pandolfo. Le visite guidate, a cura del Club di Territorio di Napoli, hanno inizio sabato 16 marzo alle 10 e si articolano su più turni, sono su prenotazione all’indirizzo email: napoli@volontaritouring.it. La socia attiva Lella Di Lucca ne cura la gestione operativa per le date concordate: oggi, sabato 6 aprile, sabato 18 maggio, sabato 22 giugno e sabato 13 luglio. I visitatori saranno accolti da guide esperte ed accompagnati da soci volontari di “Aperti per Voi”. “Aperti per Voi” favorisce l’accesso a luoghi di cultura in tutta Italia altrimenti chiusi al pubblico. A Napoli i luoghi “Aperti per Voi” sono la Basilica di San Giorgio Maggiore, la Basilica di San Paolo Maggiore e la Chiesa di Santa Maria Egiziaca. E, non ultima, la Reggia di Portici che ha sede nella omonima cittadina alle porte del capoluogo partenopeo.