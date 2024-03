Toyota al fianco di special Olympics Italia ai Giochi Invernali

ROMA (ITALPRESS) – Toyota ha supportato la 35esima edizione dei Giochi Nazionali Invernali – svoltisi in Piemonte, tra la località di Entracque e Borgo San Dalmazzo (Cuneo) e i siti olimpici di Sestriere e Pragelato – in qualità di Mobility Partner, mettendo a disposizione dell’organizzazione una flotta di 10 veicoli equipaggiati con l’ultima evoluzione della tecnologia Full Hybrid Electric Toyota. La manifestazione ha visto la partecipazione di oltre 20 volontari delle aziende del Gruppo Toyota – Toyota, Toyota Financial Services, KINTO, Toyota Insurance Services – che hanno scelto di mettersi in gioco vivendo in prima persona un’esperienza unica ed emozionante, accompagnando gli atleti e le atlete alla partenza fino al traguardo e tifando per loro durante tutto l’evento.

“Siamo molto orgogliosi di aver partecipato ai Giochi Nazionali Invernali al fianco di Special Olympics Italia, con cui condividiamo gli stessi valori, per realizzare una società migliore e più inclusiva” ha commentato Alberto Santilli, Amministratore Delegato di Toyota Motor Italia. “Toyota vuole favorire una cultura fondata sul rispetto e che valorizzi le diversità, promuovendo un modello di società equo e inclusivo, in cui tutte le persone possano essere riconosciute per le proprie capacità e nel quale ciascuno sia libero di muoversi, oltre le barriere e le discriminazioni. Per questo abbiamo accolto con grande favore la possibilità di partecipare come volontari alle competizioni, e la folta delegazione dei dipendenti delle nostre società presenti in Piemonte lo dimostra”.

“Avere avuto Toyota al nostro fianco in qualità di Mobility Partner dei XXXV° Giochi Nazionali Invernali Special Olympics è significato letteralmente avere una marcia in più nell’organizzazione dell’evento” ha dichiarato Alessandra Palazzotti, Direttore Nazionale Special Olympics Italia. “I protagonisti assoluti sono stati ben 593 Atleti con e senza disabilità intellettive. Mostrando in pista il loro meglio, abilità e talento nello sport, hanno offerto a chi li affiancava e li supportava una prospettiva diversa in grado di durare nel tempo da cui guardare le persone con disabilità intellettive senza più pietismo nè pregiudizi. I dipendenti Toyota che sono stati con noi ai Giochi e hanno donato il loro tempo come volontari aziendali hanno vissuto un’esperienza che, ne siamo certi, ha restituito ad ognuno di loro un arricchimento personale e di relazione di inestimabile valore”.

La partnership nasce nel 2020, tra le società del Gruppo Toyota in Italia e Special Olympics Italia nell’ambito di un accordo globale ed europeo, con lo scopo di promuovere l’inclusione sociale attraverso lo sport. La collaborazione affonda le sue radici in una comunanza di valori e nella gioia dello sport, fonte di grande ispirazione inesauribile per Toyota verso l’obiettivo di creare una società migliore. Toyota è infatti da sempre impegnata nell’assicurare la più ampia libertà di movimento possibile e contribuire così al miglioramento della società e delle condizioni di vita delle persone, attraverso lo sviluppo di soluzioni di mobilità sostenibili, in armonia con l’ambiente, pensate per soddisfare le esigenze specifiche di mobilità di ciascuno. Perchè quando ognuno, senza alcuna distinzione, è libero di muoversi, tutto è possibile.

L’impegno di Toyota per l’inclusione si concretizza anche in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024, dove saranno messi a disposizione degli atleti circa 250 veicoli elettrici a batteria per mobilità personale – C+walkS con seduta e C+walkT in piedi – oltre ad e-puller specifici. Si tratta di un’iniziativa in linea con la filosofia di Toyota “Ever Better Mobility for All”, nella convinzione che la libertà di movimento sia fondamentale per una società diversificata come la nostra.

