Toyota, anteprima mondiale della nuova GR 86

ROMA (ITALPRESS) – L’attesissima GR 86 ha fatto il suo debutto nel corso di un evento online congiunto tra Toyota Gazoo Racing e Subaru Corporation. L’ultima auto sportiva offerta da Toyota completa la gamma GR, che comprende le affermate GR Supra e GR Yaris, e si propone come terzo modello GR globale.

La nuova GR 86 eredita le caratteristiche chiave del piacere di guida della GT86, lanciata nel 2012 e che ha venduto oltre 200.000 unità in tutto il mondo. Si prevede che sarà la coupè a quattro posti più leggera del segmento grazie a una serie di interventi finalizzati al risparmio del peso, come l’utilizzo di alluminio per tetto e pannelli della carrozzeria. Alimentata da un nuovo propulsore leggero a quattro cilindri orizzontali e contrapposti la GR 86 vanta una cilindrata aumentata a 2,4 litri e prestazioni globalmente superiori rispetto alla GT86.

Le dimensioni della nuova GR 86 sono molto simili a quelle della GT86, permettendo al nuovo modello di mantenere un baricentro basso e una maggiore agilità. La rigidità torsionale è stata aumentata di circa il 40% rispetto alla GT86 per offrire una maneggevolezza e una precisione di sterzo ancora migliori.

I componenti aerodinamici funzionali, come i condotti d’aria anteriori e i profili laterali delle minigonne, sono stati sviluppati a seguito della partecipazione della vettura a diverse competizioni, aiutando la GR 86 a raggiungere la migliore maneggevolezza e stabilità della categoria. La nuova GR 86 verrà commercializzata in Europa. Maggiori dettagli seguiranno nel corso dell’anno.

