Toyota apre gli ordini della gamma Hilux 2024

Toyota Hilux MY24 è pronto a rinnovarsi. Oggi si arricchisce grazie all'introduzione del nuovo Hilux Hybrid 48V 2.8D 204CV, che beneficia di migliore efficienza nei consumi e di prestazioni più elevate, migliorando ulteriormente le formidabili capacità del pick-up su strada e fuoristrada. Hilux Hybrid 48V è caratterizzato da un'accelerazione più brillante e lineare, con prestazioni in fuoristrada migliorate anche grazie a maggiore fluidità su terreni accidentati e alla frenata rigenerativa nei tratti in discesa. Migliorata anche l'efficienza del powertrain elettrificato che permette di ridurre del 5% i consumi rispetto al modello con il motore diesel non elettrificato. Rivolto ai clienti Hilux più esigenti, il nuovo 48V sarà disponibile nella versione Double Cab. Si affiancherà alla già nota versione 2.4D 150CV, ora disponibile solo in trasmissione automatica a 6 velocità, sempre abbinate alle 4 ruote motrici. Infine Il motore 2.8D introduce il cambio manuale, disponibile esclusivamente su versione Comfort. Hilux MY24 è pronto a distinguersi anche grazie al nuovo allestimento GR SPORT II, un look unico che eleva Hilux ad un nuovo livello di stile, dinamico e imponente da tutte le angolazioni. La seconda edizione del GR SPORT presenta una carreggiata più larga, incrementata di 140 mm all'anteriore e di 155 mm al posteriore rispetto agli altri allestimenti. Il risultato è una guida che ispira fiducia anche in condizioni meteorologiche o stradali avverse.

I nuovi cerchi in lega neri da 17 pollici rafforzano la sportività dell’allestimento anche grazie alle pinze dei freni rosse, l’ampia superficie del cerchio riduce la resistenza aerodinamica, mentre le razze sottili ed ottimizzate riducono il peso della ruota. A distinguere Hilux GR SPORT II è la varietà di dettagli di design di categoria superiore, come la griglia anteriore nera G-mesh con il classico logo Toyota, le pedane laterali, gli specchietti retrovisori e le maniglie delle portiere neri. L’under-run anteriore color argento, il paraurti posteriore nero e i distintivi loghi GR Sport completano un look senza eguali. Anche all’interno dell’abitacolo emerge il DNA da vero pick-up con heritage sportivo. L’ambiente crea un’atmosfera elegante ed è accompagnato da dettagli estetici in rosso, come le cinture di sicurezza a contrasto ed i sedili sportivi in pelle scamosciata nera e pelle, con cuciture argentate. Al volante troviamo le palette per il cambio marcia, mentre i pedali sportivi in alluminio impreziosiscono l’ambiente di guida.

A completare l’aspetto premium dell’abitacolo di Hilux GR SPORT II ci sono nuove modanature in rilievo per porte e cruscotto, insieme ai loghi GR dedicati per display multi-informazioni e strumentazione. Il T-Mate, ora disponibile su tutta la gamma HILUX MY24, è stato aggiornato per fornire una protezione di livello superiore ed ora prevede un sistema di pre-collisione (PCS) in grado di rilevare meglio i pedoni di notte, i ciclisti durante il giorno e i veicoli o i pedoni in arrivo agli incroci emettendo avvisi acustici e visivi prima di applicare la forza frenante. Il Lane Departure Alert (LDA) aggiornato rileva ora il bordo della strada oltre alle linee a terra, mentre l’Adaptive Cruise Control (ACC) con Road Sign Assist (RSA) consente al conducente di regolare rapidamente la velocità in base al limite attuale e rallenta automaticamente il veicolo prima delle curve.

Durante la guida notturna, la funzione Adaptive High Beam (AHB) elimina la necessità di alternare ripetutamente i fari abbaglianti e quelli anabbaglianti. Rileva la luce dei veicoli e illumina in maniera graduale la strada davanti a sè, evitando allo stesso tempo di abbagliare i conducenti che precedono o provenienti dal senso opposto.

All’interno dell’abitacolo, l’ultimo sistema Toyota Smart Connect, completo di schermo da 8” a colori con risoluzione HD, offre una navigazione cloud inclusa per 4 anni dal momento dell’acquisto. Il sistema di navigazione si aggiorna in tempo reale: il cliente riceverà durante la guida le informazioni più importanti come traffico ed eventi stradali senza dover connettere lo smartphone al telefono. L’interazione con la vettura ora è possibile grazie all’assistente vocale “Hey Toyota”, che risponderà alle richieste vocali per interagire con il sistema multimediale, effettuare una chiamata, gestire il climatizzatore e controllare i finestrini. La connettività è semplificata con l’integrazione di Apple CarPlay e Android Auto, disponibili anche sulla Comfort, che introduce il display Toyota Touch3 da 9″. La gamma è composta da 5 allestimenti: Comfort con motore 2.4D-4D Auto e 2.8D-4D Manuale, Lounge, Executive, Invincible con motori 2.8D-4D 48V Hybrid e 2.4D-4D Auto, GR Sport con 2.8 D-4D Auto. Hilux MY24 sarà disponibile in questa prima fase nelle versioni Extra Cab e Double Cab. L’introduzione di C&C e Single Cab sarà comunicata nel corso della seconda metà dell’anno.

Il listino della vettura subisce un aumento dovuto solo al costo delle specifiche di prodotto. L’accesso alla gamma per la versione Double Cab rimane l’allestimento Comfort che parte da 34.000 euro chiavi in mano ed iva esclusi e include importanti contenuti di prodotto quali il motore 2.8D M/T, il T-Mate, il Toyota Touch3 da 9″ e lo Smart entry & Push Start. La stessa versione potrà essere acquistata a partire da 30.300 euro grazie ad un beneficio cliente di 3.700 euro. L’acquisto di Nuovo Hilux è disponibile anche con le formule Toyota Easy Next, Valore Toyota e Lease per Drive e con il noleggio a lungo termine di Toyota KINTO One.

