Toyota Aygo X JBL Special Edition svelata con playlist “Sound of Noise”

ROMA (ITALPRESS) – Il sistema audio premium JBL, disponibile su Aygo X, viene celebrato con una nuova Special Edition, Aygo X JBL.

Dal suo arrivo sulle strade europee nel 2022, Aygo X ha conquistato sempre nuovi clienti attenti allo stile e al design, rafforzando il carattere giovanile e divertente che ha già entusiasmato i guidatori di Aygo per quasi due decenni. A questo si aggiungono ora una posizione di guida più sicura e un abitacolo spazioso.

Passando da un corpo vettura hatchback a un crossover, i designer europei di Toyota hanno dato vita alla Aygo X. Questo è stato riflesso dai tecnici audio di JBL, che hanno progettato un sistema audio premium specifico per questo modello, disponibile ora di serie nella nuova Special Edition Aygo X JBL.

La definizione delle specifiche del sistema audio è iniziata quando Aygo X era ancora in fase di sviluppo, utilizzando modelli virtuali per determinare i componenti più adatti. Oltre alla qualità del suono, gli ingegneri JBL hanno dato priorità a un sistema leggero per contribuire alla riduzione del peso del veicolo, migliorando i consumi e le emissioni inquinanti.

Centinaia di ore di lavoro e interventi mirati sono stati dedicati alla progettazione di un sistema audio dinamico su misura per le caratteristiche interne del veicolo. La posizione degli altoparlanti gioca un ruolo cruciale nella creazione di un ampio palcoscenico sonoro, ottenuto grazie a due altoparlanti full-range nelle portiere anteriori, combinati con tweeter da 25 millimetri posizionati sui montanti A.

Nella parte posteriore, un subwoofer da 200 mm – particolarmente grande per un’auto compatta come Aygo X – genera bassi potenti e una risposta dinamica degli altoparlanti, offrendo un suono chiaro e coinvolgente. Un amplificatore da 300 W, situato sotto il sedile del passeggero, dispone di sei canali, che gli ingegneri JBL hanno utilizzato per regolare con precisione le frequenze, creando un suono in stile concerto, perfetto per musica rock e pop.

Grazie al sistema Toyota Smart Connect, il guidatore può facilmente selezionare la musica preferita grazie alla connessione cablata o wireless per smartphone, compatibile con Android Auto e Apple CarPlay il tutto gestito un ampio display touchscreen ad alta definizione da 10,5 pollici.

Mentre il sistema audio offre un’esperienza sonora coinvolgente, l’esterno della nuova e audace Aygo X JBL cattura l’attenzione con la nuova colorazione Jasmine Silver e la verniciatura bitone, progettata per creare un contrasto netto, accentuato da elementi decorativi neri nelle parti anteriori, posteriori e laterali. La colorazione bitone si estende fino al posteriore e si fonde con le minigonne laterali e i passaruota anteriori, conferendo un carattere davvero unico, sottolineato dai distintivi cerchi in lega da 18 pollici neri e Dark Jasmine.

Per enfatizzare il suo sistema audio premium JBL, Aygo X JBL presenta dettagli esclusivi sia all’interno che all’esterno. Un logo JBL si trova sul retro dell’auto, con ulteriori elementi riprodotti sul pannello del lunotto posteriore. All’interno dell’abitacolo, compatto ma spazioso, i rivestimenti premium dei sedili, coordinati con i colori esterni, includono il logo JBL, permettendo ai clienti di viaggiare con stile e comfort.

Aygo X JBL sarà in vendita in Italia a partire dal mese di novembre e verrà lanciata con una playlist innovativa. “The Sound of Noise”, che celebra il lancio di Aygo X JBL, offrendo un mix di sound, relax e informazioni per enfatizzare il carattere unico del veicolo e il suo sistema audio premium JBL.

Sono stati creati tre brani speciali che esprimono il carattere contemporaneo della Special Edition di Aygo X JBL. I primi due brani della playlist raccontano di un viaggio attraverso Berlino, catturando suoni originali di traffico cittadino e riproducendo rumori quotidiani, che favoriscono il rilassamento. L’ultimo brano è invece un approfondimento sulla tecnologia audio.

In linea con l’approccio connesso e pratico di Aygo X, la playlist “The Sound of Noise” è disponibile ora sulle piattaforme di streaming. I clienti di Aygo X JBL possono trasmettere i contenuti direttamente al veicolo tramite connettività smartphone, sia cablata che wireless, utilizzando Android Auto e Apple CarPlay, il tutto controllato attraverso l’ampio display touchscreen ad alta definizione da 10,5 pollici.

La nuova versione Toyota Aygo X JBL sarà ordinabile nelle concessionarie Toyota a partire dal 1° novembre.

