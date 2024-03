Toyota C-HR Plug-in Hybrid, una concept car per la strada

ROMA (ITALPRESS) – Con quasi 900.000 vendite in Europa dalla sua introduzione nel 2017, il primo C-HR è stato un modello di svolta per Toyota, che ha portato il brand verso un pubblico attento allo stile grazie al suo design non convenzionale dentro e fuori, al piacere di guida e all’alta qualità. Il nuovo C-HR porta avanti questa eredità e combina uno stile straordinario, una guida coinvolgente e un’efficienza ai vertici della categoria, con l’obiettivo di superare le aspettative dei clienti europei in termini di qualità premium e sostenibilità. L’iconica silhouette da coupè inaugurata dal suo predecessore è ulteriormente enfatizzata sul nuovo modello, grazie ad un look più marcato, esaltato da imponenti cerchi da 20 pollici sulla 2.0 Plug-in Hybrid 220, e da un sofisticato design. Un’esperienza di utilizzo olistica e personalizzata pone il cliente al centro del veicolo e porta la rinomata qualità sensoriale del Toyota C-HR a livelli più elevati grazie ad un aggiornamento completo dei materiali abbinato a dettagli e caratteristiche premium.

Il nuovo Toyota C-HR è stato sviluppato specificamente per le aspettative dei clienti europei attraverso una progettazione, ingegnerizzazione e produzione locali, sfruttando tecnologie innovative, tra cui l’elaborazione dei dati in tempo reale dei guidatori di tutto il continente. Tutte le versioni, compresa la versione Plug-in Hybrid, beneficiano della più recente tecnologia ibrida di quinta generazione di Toyota e di un aggiornamento completo della dinamica del veicolo, esaltando le emozioni e il piacere di guida, sempre in un ambiente sicuro e insonorizzato.

Nella versione Plug-in Hybrid, offre la guida fluida e senza sforzo di un vero veicolo elettrico, con un’autonomia fino a 66 km che consente una guida quotidiana completamente elettrica, in base agli utilizzi tipici dei clienti europei. Grazie al suo duplice DNA, il C-HR 2.0 Plug-in Hybrid 220 passa automaticamente alla modalità ibrida quando la batteria è esaurita, offrendo ai conducenti la serenità e la flessibilità della tecnologia leader di Toyota, quella ibrida, che garantisce un’efficienza continua durante ogni viaggio.

Accanto alla versione 2.0 Plug-in Hybrid 220 sono disponibili anche tre propulsori Full Hybrid, che sottolineano il percorso multi-tecnologico inclusivo di Toyota verso la carbon neutrality. Toyota ritiene che i clienti abbiano bisogno di una varietà di opzioni per accelerare i tempi di riduzione delle emissioni di CO2 attuali e garantire una transizione di successo verso la mobilità a zero emissioni in futuro. L’ultraefficiente 1.8 Hybrid 140 ha un motore da 1,8 litri e 140 CV mentre, per i clienti che desiderano un’esperienza di guida ancora più emozionante, il 2.0 Hybrid 200 combina potenza ed efficienza grazie ad un motore da 2,0 litri con 197 CV e 190 Nm di coppia. La versione 2.0 Hybrid 200 AWD-i aggiunge la fiducia e la sicurezza della trazione integrale. Oltre a una maggiore potenza e coppia, offre infatti una migliore trazione e stabilità, una maggior precisione in curva e una maggior sicurezza nella guida in diverse condizioni stradali. Oltre alla sua efficienza su strada, ai vertici della categoria, il nuovo Toyota C-HR riduce ulteriormente il suo impatto ambientale grazie all’introduzione di nuovi materiali riciclati e di derivazione non animale, nonchè di tecnologie avanzate per ridurre il peso del veicolo e ridurre le emissioni di CO2 durante la produzione.

foto: ufficio stampa Toyota Motor Italia

(ITALPRESS).