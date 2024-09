Toyota, con Proace Max cresce la gamma Professional

ROMA (ITALPRESS) – Con l’introduzione del nuovissimo Proace Max, l’espansione della gamma di veicoli commerciali leggeri Toyota Professional raggiunge una tappa significativa, inserendosi nel mercato europeo degli Heavy Duty Van. Proace Max si affianca al van di medie dimensioni Proace e al compatto Proace City. Il marchio delle tre ellissi presenta anche la versione Hybrid 48V mild hybrid del pick-up Hilux. Insieme, questi modelli coprono un’ampia gamma di esigenze dei clienti, mettendo a disposizione opzioni con propulsione full electric su tutto il line-up. Questa ampia scelta è in linea con la strategia multi-tecnologica di Toyota, che prevede l’impiego di diverse soluzioni in grado di ridurre le emissioni di CO2. La gestione quotidiana è resa più semplice grazie ai servizi connessi. Utilizzando l’applicazione per smartphone MyToyota, i clienti potranno controllare a distanza funzioni come il blocco – sblocco delle porte e l’aria condizionata. Per le versioni elettriche saranno disponibili funzioni aggiuntive per programmare la ricarica e individuare i punti di ricarica pubblici più convenienti. Nel 2023, i veicoli commerciali Toyota in Europa hanno raggiunto un nuovo record di vendite con oltre 140.000 unità consegnate.

