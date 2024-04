Toyota e Continental insieme nel nome di sicurezza e innovazione

ROMA (ITALPRESS) – A pochi giorni dal via del Giro d’Italia, Toyota e Continental annunciano la loro partnership. Un’unione che poggia su basi solide come la vocazione alla sostenibilità, la ricerca nel campo dell’innovazione e l’attenzione sistematica al tema della sicurezza. Le due realtà correranno insieme in occasione della 107a edizione del Giro d’Italia, di cui Continental è Top Sponsor e Official Tyre e Toyota Official Car e Mobility Partner, affiancando gli atleti e gli organizzatori lungo tutto il percorso. Toyota sarà presente con tutta la sua gamma elettrificata con una flotta di oltre 60 vetture in cui tutte le tecnologie saranno protagoniste, dal Full Hybrid al Plug-in Hybrid passando per il Full Electric Toyota con bZ4X fino alla tecnologia Fuel Cell della berlina Mirai alimentata ad idrogeno.

La flotta Toyota sarà equipaggiata con pneumatici Continental: a svolgere il ruolo di protagonista al Giro sarà il nuovo AllSeasonContact 2, un prodotto vettura di ultima generazione perfetto per i veicoli elettrici ed elettrificati, come certificato dalla marcatura EV sul fianco, e ai vertici del mercato per chilometraggio, bassa resistenza al rotolamento e sicurezza in ogni condizione meteorologica.

“Al Giro d’Italia, Toyota mostrerà concretamente il proprio approccio multi-tecnologico alla strategia di elettrificazione, mettendo a disposizione degli organizzatori tutta l’esperienza maturata nel campo della mobilità sostenibile. Le vetture Toyota del Giro d’Italia saranno equipaggiate con pneumatici Continental, simbolo di sicurezza e prestazioni. Toyota e Continental condividono valori fondamentali quali l’innovazione, la qualità e l’impegno per la sicurezza stradale con l’obiettivo di offrire soluzioni di mobilità sempre più sicure e sostenibili” dichiara Christian Mohorovicich, Direttore Marketing Toyota Italia.

“Siamo molto orgogliosi della partnership siglata con Toyota in vista dell’appuntamento sportivo italiano più importante al mondo. Quando ci sono forti Valori condivisi creare ponti che aprano nuove strade da percorrere insieme viene più naturale. La decisione di unire le forze è stata guidata dalla nostra comune visione di un futuro più sostenibile e sicuro per tutti. La ricerca costante nell’ambito dell’innovazione e l’impegno per la sicurezza rappresentano pilastri centrali delle nostre aziende. Non possiamo che essere entusiasti nel mostrare, insieme, le nostre tecnologie all’avanguardia durante il Giro d’Italia” dice

Giorgio Cattaneo, Responsabile Comunicazione di Continental.

L’impegno delle due aziende per le due ruote non finisce qui. Continental e Toyota fanno squadra anche alle grandi Classiche del ciclismo italiano firmate RCS Sports (la stagione è partita il 2 marzo con le Strade Bianche) in qualità di Official Supplier e Mobility Partner.

