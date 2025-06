Toyota GR Supra A90 Final Edition, sportiva autentica

ROMA (ITALPRESS) – La Toyota GR Supra offre emozioni ancora più forti ai puristi della guida con la nuova A90 Final Edition, che rappresenta la versione più estrema dell’ultima generazione e una GR Supra Lightweight EVO aggiornata. Sportiva autentica dal motore anteriore e trazione posteriore, la GR Supra offre un’agilità e una grande precisione, con la carreggiata larga e il passo corto che si combinano per assicurare maneggevolezza. La dinamica in curva della GR Supra, che è anche il risultato del suo baricentro basso, delle sospensioni variabili adattive e del telaio rigido, è stata testata al Nürburgring. È spinta dal motore da tre litri, abbinato a un cambio manuale intelligente a sei velocità. Negli interni spiccano i sedili ispirati alle corse e protezioni per le ginocchia. Il tetto a doppia bolla contribuisce anche alle prestazioni da record, riducendo la resistenza aerodinamica. L’attenta cura dell’aerodinamica del sottoscocca aggiunge stabilità in velocità, mentre il profilo alto del bagagliaio riduce la portanza. La GR Supra A90 Final Edition ha una potenza aumentata a 441 cavalli, con coppia di 571 Newton Metri e una velocità massima di 275 chilometri orari. Un sistema di sospensioni ispirato alle corse e pneumatici posteriori Michelin Pilot Sport 2 ad alta aderenza più larghi di 10 millimetri. Nuovo camber delle ruote anteriori e posteriori.

